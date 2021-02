"Laporta tiene notoriedad, pero las Champions te las ganan los 'Iniestas' o 'Xavis"

La presidencia del FC Barcelona está a punto de tener dueño. El 7 de marzo se conocerá quién se hace con el puesto: Joan Laporta, Antoni Freixa o Víctor Font. Este último cuenta en su candidatura con Toni Nadal, tío de Rafael Nadal, que habló en exclusiva este viernes para 'AS'.

"Víctor sale lastrado porque la gente no le conoce. Pero confío en la gente, en que el socio debería buscar a la persona que nos pueda llevar a conseguir lo que queremos conseguir. Es cierto que Laporta es un tipo que tiene notoriedad y que fue ya presidente, pero a veces la gente nos confundimos", dijo el que seria el futuro responsable del área de comportamiento.

"El presidente no marca los goles. Yo no voy a pedirle a Font que sea el responsable de ganar la Champions o LaLiga, eso lo hacen los 'Xavis' e 'Iniestas'. En el Barcelona, en los años de mayor éxito, la gestión económica no fue buena. Esa es la realidad. Y por eso yo confío en él", agregó.

También habló sobre la figura de Pedri, del que subrayó: "Me gustan sus valores, como la gente normal. Mi sobrino ha sido un gran jugador y un tipo normal. Cuando está en la pista, no insulta. Y eso me gusta. Todos tienen su manera de entender el mundo. Va a llegar a ser un gran jugador".

Además, respondió a la pregunta sobre qué le diría a Piqué si ostentase ya el cargo que tendría. "He podido hablar con él alguna vez. Es un gran futbolista y me quedo en eso. Si se da el caso de que Víctor Font sea el presidente, que espero que así sea, ya llegaría el momento. No vayamos a pensar que Rafael es la madre Teresa de Calcuta y los jugadores del Barça tienen que ser Vicente Ferrer. Normalidad", aseveró.

Por último, y como no podía faltar, alabó la figura de Messi y las similitudes con su sobrino. "Se pueden comparar porque los dos están teniendo una carrera de éxito muy larga. Me preguntaron quién era el mejor deportista. No sé si hay algún deportista en la historia mejor que Messi, ya que hace cosas que nadie. Está ahí arriba con Jordan", concluyó.