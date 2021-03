"Laporta ya es presidente del Barça"

Tras un martes de pura tensión en el que la consecución del aval estaba en el aire, Joan Laporta ha logrado superar este trámite de 125 millones de euros y este miércoles tomará posesión como presidente del FC Barcelona.

El abogado catalán, claro vencedor de los comicios del pasado 7 de marzo, trabajó a destajo para conseguir los millones que hacían falta a su candidatura ganadora antes de este miércoles, fecha límite para presentar el aval ante LaLiga.

En plena madrugada del martes al miércoles, tras ultimar los flecos de esta gestión, Antonio Escudero, una de las personas que forman parte del equipo de Joan Laporta, confirmó que todo está solucionado.

"Ya está todo claro. El aval es correcto y LaLiga lo validará este miércoles. Laporta ya es presidente. Será presentado este miércoles a las 18.00 horas", aseguró ante diversos medios de comunicación.

Escudero se pronunció sobre cómo ha sido la operación y su gestación en unas horas frenéticas en las que, pese a lo ocurrido, consideró que no hubo para nada improvisación por parte de Laporta y su Junta.

"Improvisación no, soy empresario hace 36 años y todas las cosas requieren negociaciones, los bancos cada vez están más duros... A mí no me extraña nada, yo lo he visto muy normal y esto funciona así, quien no va mucho al banco no lo sabe", sentenció.