Laporta ya no es el chaval de 2003

A Joan Laporta (Barcelona, 1962) lo han cambiado, parece otro. Su discurso inclusivo, sus formas, su puesta en escena, la manera de abrir la mano y de invitar a todos los sectores del barcelonismo a sumarse a su proyecto, y esa pausa en las respuestas, en las que decididamente demuestra su cambio de posición en el terreno de juego: de líbero a central.

Poco o nada tiene que ver con aquel Laporta que fue presidente del Barça entre el 2003 y el 2010 ; y menos aún con aquel Laporta 'Elefant Blau' con el que se dio a conocer en el entorno barcelonista.

Eligió la escena y el día. Presentó su candidatura: "Estimem el Barça" en el hospital de Sant Pau, allí donde estaba ubicado el antiquísimo Hotel Casanovas, que albergó los primeros partidos de fútbol del Barça, un terreno de juego que el fundador Joan Gamper y su junta tenían que adecentar antes de cada partido.

Y eso es lo que pretende ahora Laporta con este Barça, que vuelva a lucir sus mejores galas, en momentos complicados de pandemia y de deudas, con Messi caminando sobre el alambre y con dudas en todo el club.

Presentó sus galas un día después de que el club celebrara los 121 años de sus fundación. Mucho simbolismo, pero escondió sus cartas, consciente de que la carrera electoral será complicada y hay que ir dosificándose.

Le acompañó el que fue su ex vicepresidente Rafael Yuste, pero en un segundo plano; del resto de su equipo, sin noticias, aunque todo apunta a que volverá a contar con Maria Elena Fort y que uno de los hombres fuertes del nuevo proyecto será Jaume Giró, ex director general de la Fundación Bancaria 'La Caixa' entre 2014 y 2019.

De momento, todo se guarda bajo llave. Llegó 15 minutos antes de lo previsto y fue generoso posando para los medios. Quiere recuperar la esencia de su Barça y sabe que afronta "el mayor reto" de su vida: recuperar la presidencia diez años después de que le obligaran a dejar el cargo.

Se presentó en 2015 y, aunque no tenía opciones de ganar -Josep Maria Bartomeu puso sobre la mesa un triplete y el tridente (Messi, Suárez, Neymar)-, vio cómo más de 15.000 barcelonistas le dieron su apoyo y le animaron a seguir adelante.

Y es que la versión Laporta 2021 mira hacia adelante, quiere olvidarse del retrovisor, se muerde muchas veces más la lengua y es consciente de que tiene mucho trabajo por hacer: "Habrá que coger la maleta y volver a salir a vender el Barça por el mundo".

Quiere recuperar los valores de La Masia y que bajo el escudo de todas las camisetas del Barça latan los corazones con el sentimiento barcelonista, por eso en su lema aparece un corazón sobre el escudo del club.

Pero todo pasa por "trabajar, trabajar y trabajar". Evaluar la situación de Leo Messi, conocer de primera mano la economía del club y dejar de lado las polémicas.

Igual es la edad, pero Laporta no va a caer en trampas. Si le preguntan por las declaraciones de Javier Tebas, en las que invitaba a los candidatos a las elecciones del Barça a mantener alejados sus discursos del independentismos, Joan Laporta se muestra equidistante.

"No quiero entrar en polémicas, pero si me pican igual acabo entrando... No renuncio a lo que pienso y a lo que siento, pero, dentro del Barça que defiendo, caben todos los posicionamientos", aclara.

Y si le preguntan si la Selección Española tiene que jugar en Barcelona, responde que el presidente de la Federación es "suficientemente inteligente para decidir que España juegue donde tenga más apoyos".

Laporta no es el Laporta que la opinión pública había conocido. No quiere gobernar desde el resentimiento y admite que el escenario electoral actual le recuerda al del 2003, cuando se alzó con la victoria.

"Tiene muchos parecidos. Entonces ingresábamos 123 millones, el Barça gastaba 190 y tenía 150 millones de deuda. Ahora las magnitudes se han multiplicado", comenta.

Y habla de Pep Guardiola y de Txiki Beguiristáin, del respeto que merece Ronald Koeman y de que Xavi Hernández es un referente. ¿Y de Messi? Con Leo quiere ganar tiempo. Sabe que la situación es complicada, quiere que siga liderando el Barça, pero...