Laporte no olvida su pasado: su dedicatoria al Athletic por el título

El Athletic fue protagonista durante la noche de domingo con su ansiado título, el primero de la 'era Marcelino'. Un grupo muy unido que celebró con rabia la Supercopa, un logro por el que fue felicitado desde todas partes del mundo.

Desde Mánchester le llegó una muy especial. Laporte, ex del Athletic, no quiso dejar escapar la ocasión de felicitar a sus ex compañeros por lo conseguido y ante un gran rival.

"¡Felicidades! Una merecida victoria. Aúpa Athletic, campeón", publicó el defensa del Manchester City en un mensaje en euskera dedicado también a los aficionados.