Larrazabal garantizó que, si Baraja le da minutos, triunfará

Larrazabal sabe a qué ha venido al Zaragoza y qué puede aportar. En la rueda de prensa de su presentación, avisó de que, si le dan oportunidades, responderá, y se definió como un extremo que encara a los defensas y siempre intenta meter goles.

"Soy un chico con unas características muy específicas. Puedo aportar velocidad, potencia y profundidad por banda. Además, considero que soy un jugador que llega mucho de cara a gol y me gusta ir siempre al ataque y buscar el uno contra uno con el lateral. El objetivo colectivo es luchar por el ascenso y, si buscamos eso y cuento con minutos, mi éxito llegará", afirmó.

Sobre cómo fue su fichaje, contó: "El año pasado era mi primera temporada con el Athletic como jugador del primer equipo. Es cierto que no tuve las oportunidades que yo esperaba y por eso en diciembre decidí salir en busca de más oportunidades. El Zaragoza mostró ese interés en mí y era una decisión que debía tomar en dos días".

Una de las claves, cómo Baraja le quería: "Antes de venir me llamó un par de veces y mostró su interés. Al final, a la hora de decantarme por un club, es una de las razones por las que he acabado aquí. Me parece muy importante el interés que muestra un entrenador en un jugador".

Respecto a sus primeros días en el equipo, dijo: "El Real Zaragoza es un gran club y todos los jugadores que están actualmente en la plantilla son grandes chicos. Me han recibido desde el primer día estupendamente y ya me dijeron que, si necesitaba cualquier cosa, ahí iban a estar para ello. En los entrenamientos, alegría pura y buenos ratos con ellos".