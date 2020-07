Larreta deja la vuelta a los entrenamientos en Buenos Aires en manos de Sanidad

Buenos Aires sigue parcialmente confinada por el coronavirus mientras se piensa en la vuelta a los entrenamientos. Tras conocerse que desde el lunes se podrá volver a salir a correr, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta fue preguntado.

En respuesta a 'TN', Larreta dejó todo en manos de la AFA y las autoridades sanitarias, aunque antes bromeó. "Lo dices porque Racing está en la Copa, ¿no?", bromeaba el jefe de gobierno de la ciudad, fanático de la 'Academia' (su padre fue presidente del club).

Y ya en serio, aseguró que la decisión final estará en manos del ministro de Salud, Ginés González García. "Es un tema que, entiendo yo, está hablando la AFA con el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud de la Nación", señaló.

"Dado que hay clubes de capital y clubes de provincia, no es una decisión mía. No puedo permitir a los de la capital sí y a los de provincia no. Creo que hay una conversación en estos días con el Ministerio, que es el que va a fijar las pautas", continuó.

La AFA envió su protocolo de regreso a los entrenamientos a las autoridades sanitarias y la próxima semana habrá una nueva reunión para terminar de cerrar el tema. La intención, de momento, es que los jugadores vuelvan a trabajar en grupos en agosto.