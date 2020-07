Larsson necesitó ayuda psicológica tras el fallecimiento de su hermano por sobredosis

Henrik Larsson, ex futbolista de Feyenoord, Celtic, Barcelona y Manchester United, y Bota de Oro en 2001, ofreció unas declaraciones a 'Lockdown Tactics Podcast' en las que se sinceró sobre los problemas de su hermano con las drogas.

El conocido ex jugador, referente de la Selección de Suecia tras jugar tres Mundiales, confesó que necesitó ayuda psicológica tras el fallecimiento de su hermano por sobredosis en 2009: "Me enteré de la muerte de mi hermano mientras estaba entrenando con Suecia".

"No estaba pasando por un buen momento y mi mujer me dijo que debía hablar con alguien para aclarar algunas cosas. Fui a un profesional y me sentí mucho mejor después", explicó Larsson, que colgó las botas con 38 años.

"Jugar cada fin de semana conociendo la adicción de mi hermano no era fácil. Es importante compartir con alguien cómo te sientes para que apueda ayudarte. No hay que avergonzarse por hablar de tu salud mental", añadió el sueco.