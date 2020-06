Las 10 claves del Atleti pospandemia

El regreso a la competición del Atlético de Madrid es muy diferente, subido en una racha que desconocía desde el pasado mes de enero, con una solvencia como visitante que no había demostrado en todo el curso, con la recuperación de la fiabilidad defensiva y, sobre todo, con el objetivo de la Liga de Campeones mucho más encaminado de lo que preveía a estas alturas, cuando se fue al parón con muchas dudas y en la sexta plaza.

Son algunos rasgos del nuevo Atlético que ha surgido a la vuelta del parón por la pandemia del COVID-19, aún pendiente de la confirmación que supone alcanzar la meta planteada cuando termine la Liga, allá por mediados de julio, pero por un camino de firmeza, competitividad y, por encima de todo, regularidad que había perseguido sin encontrarlo durante todo el primer semestre del curso, salvo puntuales excepciones.

1 - Más ambición, más ocasiones, más contundencia, más goles:

El Atlético de Madrid no especuló ni en su visita a Osasuna ni ante el Levante. Aquellos partidos a la expectativa o esos primeros tiempos en los que se abordaba el encuentro desde la idea de la neutralización del rival mucho más que de la proposición y exposición propia de ataques y oportunidades, tan comunes y con tantos puntos de déficit en el primer semestre de la Liga, han quedado atrás en el reestreno de la competición.

Aunque en Bilbao sí mostró alguna de estas tendencias precedentes, en sus dos siguientes desplazamientos y en el duelo en casa con el Valladolid, los tres con triunfos, sí apostó por jugar más en campo rival, con todo lo que le supone al Atlético, que se siente más incisivo cuando avanza su territorio de robo de pelota y acción, cuando incide en transiciones rápidas y verticales y cuando reencuentra la contundencia, también clave en este relanzamiento.

El resultado es que el Atlético ha marcado ocho goles en cuatro encuentros, dos de media por choque en la reanudación de LaLiga Santander, cuando su promedio anterior, enfocado como un problema del equipo en el inicio de la campaña, apenas superaba el gol por jornada (31 dianas en 27 duelos, un 1,1 de media). Ha marcado en cada uno de sus cuatro compromisos, con seis goleadores diferentes en estos diez días.

2 - El delantero Marcos Llorente:

Es el hombre del momento en el Atlético. El descubrimiento en la delantera. Su impacto es formidable en el equipo rojiblanco. En la reanudación de la Liga, ha marcado un gol y ha dado tres, el último este martes en la victoria contra el Levante en el estadio Camilo Cano de La Nucía, en Alicante. Su velocidad, su despliegue, su conducción, su valentía y su llegada le proponen como un atacante más que un mediocentro, la posición desde la que aterrizó en el bloque de Simeone procedente del Real Madrid sin el protagonismo que esperaba.

Ahora lo tiene. Además, crucial en la prometedora época actual del Atlético, transformado en un atacante que primero creció en participación en la banda derecha y que ahora la multiplica de delantero. Fue el recurso contra las bajas frente al Athletic Club. Y desde entonces se ha quedado en esa novedosa posición. Se afianza en ese puesto.

"Los hechos hablan por sí solos", expone Simeone. "Trabajó mucho, sufrió mucho, porque desde que ha llegado ha jugado poco, le vimos en los entrenamientos generar esto que está generando ofensivamente, lo intentamos poner más adelante y hemos encontrado unas características diferentes a las que tenemos con Joao Félix, Vitolo, Diego Costa, Morata y Correa. Eso nos genera un futbolista más importante dentro del equipo", abundó el técnico argentino, que le ha dado la titularidad en tres de los cuatro choques en esta nueva etapa.

3 - La presión:

El Atlético ha mejorado sus mecanismos, pero también los ha dotado de una ambición que quiza no había tenido en la primera fase del campeonato. Todo es influye en una presión más alta que ahora hace más y mejor que en el primer semestre del curso. Hay ejemplos tanto en el duelo contra Osasuna como en el choque frente al Levante. En pocos partidos había salido con tal predisposición como visitante para dominar esta temporada como en esos dos. Contra el Athletic Club no pudo hacerlo, porque perdió casi cada segunda jugada.

Todo eso se traslada a su citada capacidad de jugar más en campo contrario, con la ventaja que tiene para el Atlético, y en haberse adelantado en sus dos desplazamientos más recientes para abrir la goleada, como hace una semana en El Sadar de Pamplona, o manejar el marcador del encuenttro, como este martes en el estadio Camilo Cano de La Nucía.

Y cuando el Atlético toma ventaja, "defiende muy bien en bloque bajo", en palabras del último técnico con el que se ha enfrentado, Paco López. "Es muy difícil generarles ocasiones de gol. Y son de los mejores equipos defendiendo de esta forma", advirtió.

4 - La recuperación defensiva o un gol en contra en cuatro partidos:

Son tres partidos consecutivos con la portería a cero. Tan habituales antes este tipo de rachas defensivas, incluso más alargadas durante toda la era Diego Simeone, es la segunda mejor de esta campaña en ese sentido. En octubre permaneció cuatro jornadas imbatido, pero con el condicionante que suponía entonces que su falta de gol era indudable. Cuando mantuvo su marco indemne, entre la quinta y la octava cita frente al Celta, al Mallorca, al Real Madrid y al Valladolid, nada más fue capaz de marcar dos goles, ambos en el mismo encuentro; en el 0-2 en casa del equipo balear.

En la recuperación defensiva, aún con la baja de Felipe Monteiro, el mejor central en el primer semestre de la temporada, incide el buen momento colectivo, pero también individual de sus centrales, como Stefan Savic, imponente en el campo del Levante; José María Giménez, resurgido de las lesiones; y Mario Hermoso, revitalizado como titular en dos encuentros, cuando su volumen de partidos había sido residual en los últimos tiempos.

"Hemos recibido goles como reciben la mayoría de equipos, pero la regularidad defensiva siempre la hemos tenido. Ahora estamos teniendo más situaciones de gol, mejor posicionamiento ofensivo para jugar y eso nos genera que en todos los partidos hemos tenido la sensación de poder ganarlo", analiza en ese sentido Diego Simeone, su técnico.

5 - La solvencia como visitante:

El Atlético de Madrid ha sido un visitante bajo la duda toda la temporada. Antes con una fiabilidad casi constante, en las últimas dos campañas se había transformado en un foráneo inseguro, que perdía medio tiempo en vigilar a su adversario y malgastaba la otra parte en un juego previsible, sin apenas ocasiones, con derrotas sonoras incluidas. Así había sido durante este curso, con excepciones puntuales. Antes del parón, de sus 13 salidas ligueras, solo había ganado tres, había empatado siete y había perdido otras tres. Es más, cuando igualó a uno contra el Athletic Club, de sus últimos 20 duelos fuera solo había vencido cinco.

Por eso, su solvencia contra Osasuna y Levante representa el crecimiento más trasnscendente del equipo, cuyo crédito como visitante estaba ya consumido, lastrado por una interminable secuencia de empates que había puesto hasta en peligro la clasificación para la Liga de Campeones. Hasta el 0-5 en Pamplona, por ejemplo, el Atlético no ganaba fuera en la Liga desde diciembre. Y solo había vencido dos de sus 12 duelos anteriores.

"De los últimos cinco partidos que jugamos -incluye Simeone en su afirmación el choque justo previo al parón contra el Liverpool en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones (2-3)-, cuatro fueron de visitante. Y ganamos tres y empatamos uno. Va cambiando esta situación que nos había costado tanto hace tres meses atras. Es bueno recordarlo para que no se nos escape nada", dijo el técnico tras el 0-1 al Levante, su segundo triunfo seguido a domicilio. No los había consegudo en toda esta temporada de la Liga. De hecho, antes de ambos, solo había vencido en Leganés (0-1), en Palma de Mallorca (0-2) y en Sevilla al Betis (1-2). Nada más.

6 - La mejor racha:

Todos esos datos confluyen en las tres victorias que enlaza el Atlético. Es su mejor racha de la temporada, igualada con otros dos tramos: las primeras tres jornadas, que resolvió con triunfos contra el Getafe (1-0), el Leganés (0-1) y el Eibar (3-2) -era el líder de la tabla- y terminaron con la derrota por 2-0 con la Real Sociedad y el tramo del 14 de diciembre al 4 de enero, cuando se impuso a dos de los mismos rivales de ahora (2-0 al Osasuna y 1-0 al Levante), aparte del Betis (1-2), antes de ser derrotado por el Eibar en Ipurua (2-0).

El objetivo de la clasificación para la Liga de Campeones, en duda antes de la interrupción del campeonato, está ahora encaminado, con distancias considerables que le permiten hasta el margen de error para ser cuarto en la tabla. De momento, al Getafe, quinto, le aventaja ya en seis puntos, cuando hace cuatro jornadas le veía un punto por detrás. Entonces era sexto el Atlético. Ahora es tercero, con dos puntos incluso por encima del Sevilla, cuarto.

El Atlético encadena once encuentros invicto de competición oficial desde su derrota en el derbi ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu (1-0) del pasado 1 de febrero. "Después de la sensación del partido del Liverpool, que nos tocó ganar los dos partidos contra uno de los mejores equipos del mundo o el mejor, yo no tenía ninguna duda de que el equipo iba a competir como está compitiendo. Ante el acierto y la contundencia siempre estamos más cerca de posicionarnos donde queremos", repasa Simeone.

7 - Rotaciones, competencia y cuatro once diferentes:

"Esto habla de la buena plantilla que se ha formado", enfoca Simeone, que ha dado ya la titularidad a 19 jugadores diferentes entre los cuatro encuentros de LaLiga Santander que ha encarado desde la vuelta a la competición. Del duelo contra el Athletic al partido contra Osasuna, incluyó cuatro cambios; del 0-5 en El Sadar al choque con el Valladolid presentó siete variaciones; y del 1-0 al equipo blanquivioleta a la visita al Levante alineó otras siete novedades.

Las rotaciones son la nueva seña de identidad de esta nueva normalidad, también en el Atlético de Simeone. Es la fórmula para suplir una preparación acelerada, limitada y condicionada, menor de la habitual y de la deseada en la minipretemporada que hizo su equipo desde el pasado 9 de mayo, cuando retomó el trabajo sobre el campo, al 14 de junio, cuando volvió a jugar.

Antes puntuales en una temporada normal, ahora son una norma que repite cada partido para dosificar cargas, repartir esfuerzos y dotar de frescura al equipo. Da resultado. En estos cuatro partidos, han participado de inicio al menos en una ocasión dos laterales derechos (Kieran Trippier y Santiago Arias); tres centrales (Stefan Savic, José María Giménez y Mario Hermoso), dos laterales izquierdos (Renan Lodi y Manu Sánchez); cuatro centrocampistas (Koke Resurrección, Saúl Ñíguez, Thomas Partey y Héctor Herrera); dos extremos (Yannick Carrasco y Thomas Lemar), además de Ángel Correa en la banda derecha; el ahora atacante y polivalente Marcos Llorente y tres delanteros (Joao Félix, Álvaro Morata y Diego Costa). Aparte de todos esos jugadores de campo, Jan Oblak ha sido el portero indiscutible.

8 - Diego Costa, titular; Morata, suplente:

Entre todas esas rotaciones tambien hay conclusiones que desprenden estos cuatro primeros encuentros. Uno en el puesto de '9'. A día de hoy, Diego Costa es el titular de Simeone en el once tipo como referencia ofensiva. Álvaro Morata es el suplente. El hispanobrasileño ha partido en tres de los cuatro encuentros desde la alineación inicial (en el 1-1 con el Athletic Club, en el 0-5 al Osasuna y en el 0-1 al Levante); el madrileño solo en uno, el pasado sábado ante el Valladolid (1-0). El primero ha anotado dos tantos, el segundo, uno en este tiempo, aunque Morata sigue siendo el mejor goleador del equipo esta campaña, con 13 goles.

De momento, no han compartido once. Y no lo van a hacer por ahora, a juzgar por las palabras de Simeone en las últimas ruedas de prensa. "He hablado con ellos una semana antes de empezar la Liga y lo mismo que les comenté a ustedes en consecuencia de lo que entendía la semana pasada ('No puedo desaprovechar a los dos juntos cuando no tengo un equipo preparado de la mejor manera para sostener esos dos delanteros', dijo el técnico el pasado día 13 de junio)", expuso el pasado viernes.

"Hablé con ellos y transmití lo que siento. Son jugadores muy importantes cada uno en el tiempo que pueda serle útil al equipo. Los dos están comprometidos. Ya lo vieron a Morata cuando le tocó entrar en el final del partido ante Osasuna, no soo por el gol, sino por su actitud. Eso nos genera fortaleza y ojalá la podamos sostener. Dependerá de nosotros los entrenadores... Y de los futbolistas de sentirlo", abundó entonces Simeone.

9 - Ni Vitolo ni Saponjic ni Adán:

Entre todas esas rotaciones en la titularidad aún no ha entrado Vitolo. Es uno de los cinco futbolistas que todavía no han partido desde el once en ningún duelo desde la reanudación de la competición, aunque los otros cuatro son el portero suplente Antonio Adán; el delantero Ivan Saponjic, que nada más ha jugado dos choques en toda esta campaña; y los lesionados Felipe Monteiro y Sime Vrsaljko, indisponibles para Simeone desde la vuelta a la acción.

Su situación llama la atención. Fuera contra el Athletic por unas molestias físicas, no jugó nada contra el Osasuna en Pamplona (0-5) y fue el último recurso al que acudió Simeone para superar el enredo en el que estaba su equipo ante el Valladolid. Aunque él marcó el gol del triunfo, tres días después ni siquiera tuvo minutos en el estadio Camilo Cano de La Nucía.

Llamativo en este nuevo escenario de rotaciones, pero nada nuevo, en cualquier caso, para el extremo canario, que nunca ha logrado ni la continuidad ni mucho menos la consolidación en el once en dos años y medio en el Atlético, aunque condiciones, regate, calidad, trabajo y talento tiene.

10 - El resurgimiento de Giménez, la reactivación de Carrasco...

La vuelta a la competición ha recuperado o reactivado varios efectivos del Atlético. Giménez, mermado por las lesiones, ha resurgido en el once del conjunto rojiblanco a buen nivel para aumentar de nuevo la competencia en el centro de la zaga a la espera de Felipe Monteiro, con el fiable rendimiento de Savic y la reaparición de Mario Hermoso.

También crece Yannick Carrasco, que solo había sido titular en uno de sus primeros ocho encuentros desde su vuelta al club en el último día del pasado enero y ahora ha jugado dos de cuatro, ha participado en los cuatro y ha anotado un gol. Joao Félix también ha irrumpido con fuerza, con sus dos tantos en tres choques, concentrados en el 0-5 a Osasuna -suyos fueron los dos primeros tantos-, Marcos Llorente ha regresado lanzado... A mejor rendimiento colectivo, mejores individuales, suele insistir Simeone.