Las 10 mejores frases de Pep Guardiola

Sobre Mourinho

'Él es el p*to jefe y el p*to amo en esta sala. Como él me ha tuteado, yo también lo voy a hacer. Mañana nos enfrentamos en el campo a las 20:45; fuera del campo ya me ha ganado. Le regalo su Champions particular'. Guardiola reaccionó así en la rueda de prensa previa a la vuelta de las semifinales de la Champions League entre el Real Madrid y el Barcelona, en 2011. Fueron unos días de mucha presión y el de Santpedor no se mordió la lengua a la hora de alabar a su ex compañero por su habilidad en las ruedas de prensa. En el campo, habló Guardiola.

Sobre Philip Lahm

'Lahm es un escándalo. Es súper inteligente, entiende de manera brillante el juego y sabe cuándo atacar por dentro y cuándo abrir el campo. Es j*didamente. increíble'. Todo el mundo sabe que el carrilero del Bayern de Múnich siempre ha sido uno de los favoritos de Guardiola, que incluso intento ficharle para el Barcelona. Una vez en Múnich, le dio una nueva dimensión al juego del alemán, que creció bajo la batuta de Pep.

Sobre cómo prepara los partidos

'Me siento y miro vídeos, tomo notas... Es entonces cuando la inspiración viene y es realmente el momento en el que mi profesión cobra sentido. Ese pequeño instante en el que doy con la tecla para ganar. En ese preciso momento, me siento completamente realizado con mi trabajo'. Guardiola es un estudioso del fútbol y dedica horas y horas a preparar los partidos. Para él, ese estudio es el que le hace amar de verdad su trabajo y alcanza el punto culminante cuando lo que planifica le sirve a su equipo para vencer.

Sobre el 'tiki-taka'

'Odio el 'tiki-taka' y siempre lo odiaré. El 'tiki-taka' es una creación de la prensa y un término que realmente es una mie*da. Significa pasar el balón por el único sentido de pasarlo y permanecer con la posesión, sin intención de atacar al rival. Jamás permitiré que mis brillantes jugadores se crean el término y lo adopten'. Guardiola siempre se ha mantenido fiel a sus creencias. Pese a que le gusta la posesión, ha insistido en que la tiene para defenderse del rival, pero siempre buscando el gol. A lo largo de toda su carrera se mantuvo alejado del término 'tiki-taka'.

Sobre sus jugadores en el Bayern

'Cuando entrenas mal, juegas muy mal. Y si eres una bestia en los entrenamientos, también lo eres jugando. Estos jugadores -por sus pupilos en el Bayern- entrenan como bestias y juegan igual'. Jamás se le puede criticar al ex técnico de Barça y Bayern el trato a sus. Los defendió y defenderá hasta la muerte en todas sus comparecencias públicas.

Sobre Mesut Özil

'El peligroso del Arsenal es Mesut Özil y es el futbolista en el que más tendremos que fijarnos. Arteta le hace llegar los balones y Özil aparece junto a Cazorla y Oxlade-Chamberlain creando superioridad. No podemos permitirnos que esto pase'. Pep sufrió al mediapunta alemán tanto en su estancia en el Barcelona como en el Bayern. Excepto en contadas ocasiones, siempre supo cómo desactivarle, pero Özil siempre ha sido uno de los jugadores favoritos del técnico catalán.

Sobre sus mejores momentos en el Barcelona

'La primera parte contra el Arsenal en el Emirates en 2010 -luego el Barcelona sería eliminado por el Inter de Mourinho- y la primera parte contra el Chelsea en la semifinal de 2012 -el Barcelona quedaría eliminado tras empatar 2-2-. Nunca jugamos mejor que en esos dos días'. Guardiola olvida encuentros como el 2-6 o el 5-0 a la hora de hablar de sus mejores días como técnico azulgrana.

Sobre su estilo de fútbol

'Si no hay una buena secuencia de al menos 15 pases, es imposible que haya una buena transición entre defensa y ataque. Totalmente imposible'. Fiel a su idea de no regalar el balón, Guardiola defiende el pase y la conservación de la posesión para atacar con más posibilidades y criterio al equipo rival. Y es algo con lo que ha predicado siempre.

Sobre Iniesta

'Iniesta no se tiñe el pelo, no lleva pendientes y no tiene tatuajes. Seguramente, eso le hace poco atractivo para los medios, pero es el mejor'. Guardiola siempre tuvo predilección por Xavi e Iniesta. Como él, mamaron la cultura y el fútbol azulgrana desde la base y siempre ha tenido excelentes palabras hacia ellos.

Sobre Messi

'No pude ver jugar a Pelé, pero estoy convencido de que Leo es el mejor jugador de la historia. Es único. No hay defensa que pueda pararle, es imposible'. Aunque tuvieron sus roces en el Camp Nou, Pep mimó a Messi desde su llegada al banquillo del primer equipo azulgrana y no ha ocultado su admiración por el argentino tanto en su etapa como técnico del Barça como cuando entrenaba al Bayern de Múnich. Para Pep, Messi es inigualable y nunca habrá otro igual.