Las 21 instrucciones de la Serie A a los clubes para prevenir el coronavirus

No cambiar botellas o toallas con los compañeros, tampoco comer en los vestuarios o, sobre todo, evitar el contacto con los aficionados. Estas son nada menos que medidas, hasta un total de 21, que la Serie A ha enviado a todos sus clubes, tal y como publica este miércoles 'La Reppublica', a fin de evitar el contagio del coronavirus.

El citado medio explica que el organismo ha mandado una circular a las entidades con estas instrucciones sobre salud e higiene, las cuales han sido sugeridas por la FMSI (Federación de Médicos Deportivos) dirigida por Maurizio Casasco. Una notificación que llega después de que el Gobierno italiano haya anunciado que la Serie A se disputará a puerta cerrada hasta el 3 de abril.

A continuación se detallan todas las medidas enviadas a los clubes de la Primera División de Italia:

1- No compartir botellas. Usar siempre recipientes individuales y no intercambiar productos de baño (toallas, etc.) con compañeros.

2- No comer en el vestuario. Prohibido ingerir alimentos en los vestuarios del estadio.

3- Ropa. Los artículos personales y prendas de vestir deberán almacenarse en la bolsa de cada uno, nunca deben quedarse expuestos en las zonas comunes.

4- Pañuelos de papel. Deberán tirarse en los contenedores apropiados que sean dispuestos. Lo mismo para materiales como vendajes y otros productos médicos.

5- Lavarse las manos. La higiene personal es imprescindible y las manos se tendrán que lavar concienzudamente cada vez que sea posible durante al menos 20 segundos con jabón y agua o desinfectante.

6- El baño. Cuando se utilicen lavabos comunes, hay que evitar tocar el grifo antes y después de lavarse las manos. Para abrirlo y cerrarlo se deben usar toallitas desechables.

7- Dispensador y desinfectante. Fomentar el uso de dispensadores automáticos como soluciones de limpieza adecuadas.

8- No tocarse. Es imprescindible no tocarse ojos, nariz o boca con las manos sucias.

9- Toser en el brazo. Cada vez que se tosa o estornude, es recomendable taparse con el antebrazo y no con la mano. También es bueno hacerlo poniendo un pañuelo de papel.

10- Renovar el aire. Hay que ventilar los espacios cada vez que sea posible.

11- Limpieza. Periódicamente se deben desinfectar mesas, asientos, suelo, gritos, duchas o baños con soluciones desinfectantes.

12- Piscinas. En caso de actividades deportivas o entrenamientos en la piscina, los clubes tendrán que monitorizar constantemente sus parámetros químicos y físicos como el pH o la temperatura.

13- Primeros síntomas. Los jugadores o empleados que muestren síntomas de infección respiratoria y/o fiebre tendrán que abandonar el equipo inmediatamente, aislarse y notificar a los médicos.

14- Vacunas. Los que aún no se hayan vacunado de la gripe tendrán que hacerlo inmediatamente para facilitar el diagnóstico y manejo de casos sospechosos.

15- Contactos de riesgo. Interrogar a deportistas y miembros del club sobre si han mantenido contacto con personas o miembros de su familia que vengan de zonas de riesgo o en cuarentena.

16- Monitorización médica. Los reconocimientos deportivos son una herramienta fundamental para seguir e identificar posibles síntomas.

17- Concentraciones internacionales. Cuando un jugador sea citado, siempre se deberá contar con la presencia de un médico de la Federación que evalúe a los participantes clínicamente a modo preventivo.

18- Médicos sociales. Respecto a estos profesionales o incluso a los del mismo equipo, se vigilarán cuidadosamente los países a los que se dirigen o desde los que regresan, según las indicaciones del Ministerio de Salud.

19- Contacto con el público. Es importantísimo evitar toda forma de contacto con agentes externos y aficionados.

20- Solo un micrófono. Para los periodistas, la Serie A recomienda que solo utilicen un micrófono que tendrá que ser desinfectado después de cada uso.

21- Salida del estadio. Esta deberá producirse en el autobús del equipo o en el vehículo privado, pero siempre evitando el contacto con los seguidores.