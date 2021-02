Las 5 grandes estrellas que se retiraron tras ser expulsadas

Zinedine Zidane

La historia más conocida de todas. El francés se iba a retirar en la final del Mundial de 2006 y esperaba hacerlo por todo lo alto. Sin embargo, un cruce de cables y varias palabras malsonantes de Materazzi después, el francés se encontraba enfilando los vestuarios tras propinar un cabezazo al internacional italiano.

Jürgen Kohler

El veteranísimo central alemán se retiró en 2002 en su Borussia Dortmund. Esperaba una retirada a lo grande, ganando la Copa de la UEFA en su último partido, pero todo se torció después de que perdiera un balón en el borde del área ante Tomasson. El danés se internó en el área y a Kohler no le quedó más remedio que 'cazarle' para que no anotara: penalti y expulsión. Como a Zidane, no le quedó el consuelo de ganar el trofeo, pues el Borussia Dortmund perdió por 3-2 ante el Feyenoord.

Mark Van Bommel

El futbolista neerlandés, caracterizado durante toda su carrera por su brega y dureza, vio cómo era expulsado en el último choque de su vida profesional. No pudo acabar el partido ante el Twente y vio cómo esa temporada su equipo no podía hacerse ni con la Eredivisie -fue subcampeón- ni con la Copa. Tuvo gracia a la hora de explicar su adiós: 'Prefiero quedarme con los mejores momentos. He tenido 20 minutos extras para reflexionar sobre ello', dijo. Fue expulsado en el minuto 70.

Edgar Davids

El que fuera jugador de Juventus, Inter, Milan o Barcelona, entre otros, apuró su carrera en el Barnet británico, al que esperaba ascender de categoría. Sin embargo, decidió parar de la noche a la mañana después de ser expulsado. 'No voy a volver a jugar más. Llevamos todo el año igual, los árbitros van contra el Barnet y toman decisiones extrañas', explicó al respecto. Cumplió con su promesa, completando una pataleta histórica.

Ibrahim Afellay

El neerlandés volvió a casa para jugar en el PSV y Mark Van Bommel le dio galones y la capitanía. Solo jugó cuatro partidos y, en el último, vio una doble amonestación. Intentó mejorar ese sabor de boca, pero no volvió a vestirse de corto.