Las 700 mujeres, los 'croissants', el día que casi muere... Cassano, en 13 episodios

8 de octubre. Cassano dice que vuelve, concretamente al Virtus Entella de Serie C. "Es una apuesta que hago por mis hijos y mujer", dijo.

13 de octubre. Cassano anuncia que lo deja. "No tengo la cabeza para entrenar continuamente. El día ha llegado", afirmó en un comunicado. En 2017 fichó por el Hellas Verona y duró apenas 14 días.

Es lo que se conoce como una 'cassanadas', como Fabio Capello definía los contratiempos protagonizados por el genial delantero, imprevisible dentro y fuera del campo. Todo un personaje que trasciende al propio fútbol, un talento no aprovechado que, no obstante, ha firmado episodios para la historia.

En BeSoccer recuperamos una docena de ellos, aunque Cassano bien merece varios tomos para él solo.

Sus ataques a Fabio Capello

Capello y Cassano mantuvieron una relación de amor-odio en Roma y Madrid. Le dijo de todo cuando coincidieron en España: 'Me tuvo calentando todo el segundo tiempo con Ronaldo. Le dije que era un hombre de mierd**, que era más falso que el dinero del Monopoly'. Aun así, le adoraba: 'Hizo mucho por mí yo hice poco por él'.

Cassano y el sexo

En su biografía, publicada cuando tenía 25 años, dijo el delantero que se había acostado como 600 o 700 mujeres. Medio millar de mujeres compartieron cama con un Cassano que luego ha formado una familia y ha sentado la cabeza.

Amigo de la leyenda

Cassano es un hombre que, una vez que toma una decisión, no mira atrás. Pero se arrepiente de no haber hecho caso a Totti, quien le hizo vivir en su casa en sus cuatro primeros meses fuera de Bari. 'Si no me hubiera ido al Madrid y hubiera escuchado su consejo, me habría quedado 15 años con él. Si hubiera escuchado el 10% de sus consejos...'.

Pasó hambre y pudo ser delincuente

Cassano ha declarado en más de una ocasión que su infancia estuvo llena de dificultades. 'Pasamos hambre durante 17 años', llegó a decir. Su padre se marchó de casa cuando él tenía diez años y fue criado por su madre y las duras calles de Bari. Orígenes humildes para un Cassano que asegura que pudo ser un delincuente si no hubiera llegado el fútbol a su vida.

El muñeco de Ibrahimovic

Coincidieron en Milan e Ibrahimovic tenía en Cassano una especie de mascota (con cariño). Se lo pasaban bien dentro y fuera del terreno de juego. En más de una ocasión Ibrahimovic lo puso fino a palos y patadas, como aquella que le dio en mitad de una entrevista y que cada poco tiempo es viral.

Su primer gol al Inter y lo que pensó

En el año 1999, a dos minutos del final de un Bari-Inter, Cassano marcó un golazo y su equipo ganó. ¿Qué se pasó por la cabeza a Cassano cuando hizo ese gol? 'En que me he hecho rico', contestó al periodista. La Roma no tardó en ficharle.

Sus movidas con los árbitros

En 2008, al árbitro Pierpaolo, le mandó 'a tomar por el c***'. Y es que el colegiado le había expulsado por quitarse la camiseta y tirársela a la cara. 'Te espero aquí abajo', le dijo. Cinco años le hizo el gesto de los cuernos a Rosetti en una final de la Coppa de Italia. Incontrolable Cassano.

Sus noches en Madrid

En Madrid jugó poco, pero disfrutó de la noche y la comida. 'Había un camarero que era mi amigo. Su misión era traerme tres o cuatro croissants después de haber tenido sexo. Me comía tres, cuatro. En Madrid el sexo era más fácil', contó en uno de sus libros. 'He tenido pocas novias, pero me he acostado con 600, 700 mujeres... y nunca he tenido un gatillazo', aseguró.

Jugó en todos los grandes de Italia... menos en la Juve

'Habría durado tres días', cuenta un Cassano que ha vestido la camiseta de Milan, Inter, Roma... El delantero afirma que en Turín quieren soldados dentro y fuera del campo y que él es un alma libre. 'Los tres días serían la presentación, el primer entrenamiento y mi despedida'. Genio.

Declaraciones homófobas

Cassano también ha sido duramente criticado, y con razón, por sus declaraciones contra las personas homosexuales. 'Si son mari****s, el problema es suyo, si digo lo que pienso...', afirmó un día. Se pasó de frenada.

Apartado por insultar al presidente

En la Sampdoria fue apartado porque insultó al presidente del club. En el equipo genovés tuvo ratos de gran inspiración con otros en los que no rascó ni bola. Le llamó viejo de mie***- Y todo era porque no quería ir a recoger un premio a un hotel

El día que casi acaba con la vida de Cassano

Tras jugar contra la Roma, estando en el Milan, Cassano empezó a tener dificultades para hablar y moverse. Tuvo que ser llevado al hospital. El diagnóstico, ictus isquémico. Fue intervenido de urgencia. 'Temí morir', reconoció.

Y muchas historias más

La trayectoria de Cassano es difícil de resumir. En su último equipo ha durado cinco días, en el anterior apenas estuvo 14, en el curso de director deportivo duró una hora. Ha roto banderines, un día le pillaron las cámaras imitando las maneras italianas de Capello, dijo que su madre se siente ignorada si los rivales no la insultan...