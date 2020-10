"¿Las bajas de Carvajal y Odriozola? No busco excusas"

El Real Madrid visita el Ciutat de València. Allí le espera el Levante de Paco López, un rival que promete pelear por los tres puntos.

No estarán en el choque Odriozola ni Carvajal. Los dos laterales diestros están en la enfermería. A ello se refirió el galo.

"No me gusta tener fuera a jugadores por lesiones, pero nos toca de vez en cuando. Aceptamos la complicación, pero no buscamos excusas. Mi plantilla tiene mucho talento, pero también mucho corazón", dijo.

Con las lesiones de Odriozola a Carvajal hay quien se acuerda de Achraf, pero a Zidane no le molesta: "Estas cosas pueden pasar en una plantilla. Nosotros tenemos que contar con otros jugadores, no podemos buscar excusas".

Y contestó a los que dicen que tiene 'flor'. "Tengo flor de estar aquí, sí. Aprovecho cada día que tengo. No veo las cosas negativas, ni cuando se pone complicado", continuó.

"Cuando estemos en el campo, hay que hacerlo bien. El resto no lo controlamos. Que nos critiquen siempre... eso no lo podemos controlar. Hay que estar unidos y más en momentos difíciles", prosiguió.

Animó a Asensio a dar un paso al frente. "Es un jugador importante, siempre ha sido así. Tiene que recuperar su nivel al 100%. Está preparado para hacer un gran año", analizó.

Se refirió a Hazard, al que le han pasado factura las lesiones. "Soy positivo. Su lesión muscular es precisamente por haber trabajado mucho para volver", tranquilizó a la hinchada.

Ya adelantó que seguirá fiel a su estilo con las rotaciones. "Desde que llegué, siempre he hecho lo mismo. Tengo una plantilla de 23 o 24 jugadores y para ganar títulos, los necesito a todos. Hablo con los jugadores y elijo. Antes, un futbolista podría jugar 30 o 35 partidos, pero ahora no es así. Luego viene la Eurocopa, habrá más partidos...", incidió.

"La peor parte del trabajo de un entrenador es decirle a un jugador que no va a jugar. Al final las rotaciones son una forma de pensar en el bien de la plantilla. Se trata de eso, únicamente. Los futbolistas siempre quieren jugar y es lógico que no estén contentos cuando no les toca", prosiguió.

En cuanto al Levante, Zidane auguró un choque duro. "Sabemos dónde vamos. Es un rival muy difícil. El año pasado perdimos allí. Intentaremos hacer un buen partido. Tendremos dificultades, pero estamos preparados", señaló.

Al técnico le preguntaron por la ausencia de Isco en la lista de España. "No sé si le ha afectado. Isco lo que quiere es jugar, demostrar lo que hace. No le tiene miedo a nada. A mí me gusta... de la Selección no sé nada", opinó.