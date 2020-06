Las bonitas palabras de Bruno Fernandes tras la retirada de Mathieu

Bruno Fernandes y Mathieu coincidieron en las filas del Sporting de Portugal durante dos años y medio, hasta que el centrocampista luso se marchó en enero de este 2020 al Manchester United.

El defensa anunció su retirada tras una grave lesión de rodilla que se produjo en un entrenamiento. "He recibido una noticia que me ha entristecido y me ha deprimido", inició el ahora 'red devil'.

"Uno de los mejores compañeros que he tenido se ha lesionado de gravedad y ha decidido terminar su carrera, que ha estado llena de éxitos y de momentos inolvidables. El 'viejo', como todos le llamábamos en el vestuario, ha tenido la mala suerte de lesionarse", escribió el portugués.

Bernardo Silva catalogó los dos años y medio que estuvo con Mathieu como "de aprendizaje, de apuestas en los entrenamientos para ver quién metía el mayor número de faltas, viendo venir la magia de los pies de un central, aquel que normalmente se limita a defender su posición, pero tú eras más que eso".

"Me da pena no volver a ver esos sprints de un extgremo del campo al otro, esos pases de un lado al otro del campo. Estoy triste por no poder estar en tu partido de despedida, porque esta lesión te ha sacado pero espero que tengas la oportunidad de despedirte del césped como te mereces", aseveró Bruno Fernandes.

"Gracias por tus lágrimas en la final de la Copa de Portugal, que me demostraron lo que es tener amor por el fútbol y que todos los triunfos cuentan como si fuera la primera. ¡Disfruta de tu familia, del golf y, sobre todo, recupérate pronto!", sentenció.