Las burlas del Slavia a Schmeichel: "Está rollizo, usa corsé"

Hay cierta indignación en el Leicester con la caricatura que los medios oficiales del Slavia de Praga, su rival en la Europa League, han hecho de los 'foxes'. Este miércoles, 'The Sun' rescata las polémicas palabras de los checos sobre Kasper Schmeichel.

El Slavia recibe este jueves al club inglés en la ida de dieciseisavos de final de la Europa League. Y aunque alaban de inicio al danés, después llegan a describirle "como un portero rollizo que usa corsé".

"De vez en cuando hace alguna cantada, pero generalmente sus actuaciones han sido extremadamente buenas y es una especie de pegamento que mantiene al equipo unido", arranca educadamente el reportero Jan Hosek.

Pero después entra a criticar: "Es un portero que ha tenido problemas con su estilo de vida saludable. Ciertamente, un entrenador duro que favorece el atletismo y los aspectos físicos del entrenamiento, como Trpisovsky, probablemente querría que Schmeichel perdiera cinco o diez kilos".

"Y por cierto, Schmeichel debe ser el único jugador de la Premier League que debajo de su camiseta usa un corsé", se desata el analista del Slavia de Praga, que además se metió hasta con la ciudad de Leicester.

"Si no fuera por el fútbol, probablemente no sabrías mucho sobre ella. Leicester es una ciudad en el centro de Inglaterra. Es una ciudad en la que personalmente no me gustaría vivir. Aparte de la catedral y los alrededores, realmente no hay mucho que hacer allí", aseveró.