Las cifras evidencian el bajón de Mbappé: ni la mitad de goles y asistencias que antes

Mbappé está pasando por un bajón futbolístico. Continúa entre los mejores delanteros del mundo, los más prometedores para ocupar el trono en los próximos años y los llamados a protagonizar los traspasos más estelares, pero sus cifras evidencian que sufre una evidente sequía.

El plano estudiado, el último mes y medio, pues engloba tanto finales del año 2020 como inicios del 2021, recoge diciembre y lo que va de enero. En este lapso, Kylian acumula un partido más esta temporada que la pasada y, aun así, sus números no llegan ni a la mitad.

Once son los encuentros que acumula este curso, por los diez del anterior. Acumula cinco goles, once la campaña pasada, y dos asistencias que eran seis en el mencionado periodo. En conclusión: el delantero estrella de Mauricio Pochettino no genera ni la mitad de lo que generaba.

Esto no quiere decir que esté hundido, que no vaya a salir jamás de este bajón en su estado de forma o que no valga ya lo que vale, pero, por supuesto, llama la atención, pues Mbappé está acostumbrado a salir a gol por partido. El foco en las próximas semanas estará en si consigue volver a brillar con su nuevo entrenador.