Las cinco claves de la semifinal Inter-Palma

Reforzado como favorito en la fase por el título en los cuartos de final, por su victoria frente al Jaén (3-1) y la eliminación del Barça y ElPozo Murcia, el Movistar Inter se enfrenta a otro equipo que se ha ganado esa condición, el Palma Futsal, porque se ha preparado más que casi todos para la vuelta a la competición y porque eliminó en la primera ronda a ElPozo Murcia para reencontrarse de nuevo con el conjunto madrileño. Es la primera semifinal, a las 12.30 horas en el Palacio José María Martín Carpena de Málaga.

- La reafirmación del favorito:

Fuera el Barça, eliminado a tres segundos del final por el Levante, y fuera ElPozo, doblegado por el Palma Futsal por 2-3, el Movistar Inter y el Palma Futsal se presentan ahora como los indudables favoritos al trono de esta edición de la Liga, pero se cruzan entre sí en las semifinales. Su candidatura es indudable. El equipo madrileño, por equipo, por jugadores, por historia y porque fue el líder de la Liga regular, con lo que un hipotético empate también le da la clasificación; el balear, por su amplitud de plantilla, por sus recursos, por su crecimiento y por su preparación para la cita, con quince días de adelanto a su adversario.

"El Inter es el Inter. Y siempre tiene ese potencial grandísimo, con jugadores y un entrenador grandísimos y es un rival a tener en cuenta. La gente ya le daba por muerto antes de empezar este campeonato y creo que estaban muy equivocados. Va a dar guerra hasta el final", advierte Antonio Vadillo, el entrenador del conjunto balear, que recalcó: "Venimos con la intención de jugar la final".

- ¿Diferencia física?

Tino Pérez, el técnico del Movistar Inter, salió satisfecho por el rendimiento físico de su equipo en el primer cuarto de final contra el Jaén Paraíso Interior. También ha incidido en los días previos en la diferencia que hay entre unos y otros conjuntos en cuanto a la preparación. Y precisamente, uno de los bloques con más tiempo, más entrenamientos y más puesta a punto para la lucha por el título es el Palma, que comenzó su trabajo en la tercera semana de mayo.

El Inter, a primeros de junio. "Los 15 días más de entrenamientos sobre el Inter alguna ventaja nos dará. Ya lo veremos el sábado", apuntó Vadillo tras ganar 2-3 a ElPozo. A la vez, el Inter tiene un día más de descanso que el Palma, porque jugó el martes.

- La duda de Ricardinho:

Son sus últimos días en el equipo con el que lo ha ganado todo y ha hecho historia. El futuro más inmediato le dirige a París, al nuevo y ambicioso proyecto de un club emergente, el ACCS, pero aún pertenece al Movistar Inter. El astro portugués está en Málaga y se entrena con su equipo, pero en cuartos de final no jugó ningún minuto frente al Jaén.

"Eso es casi más la pregunta para él que para mí. Sinceramente prefiero no hacer comentarios", contestó entonces su entrenador, Tino Pérez, que habló también el pasado martes de si podría jugar el sábado la semifinal: "Sigue siendo jugador del club hasta el 30 de junio y siempre hay opciones". Desde las 12.30 horas, la incógnita quedará resuelta.

- El momento de Vilela:

Brasileño, internacional por Azerbaiyán, un pívot imponente y el goleador clave para el pase del Palma a las semifinales. Vilela marcó el 1-0 y provocó el 2-0 en los cuartos de final. Fue el mejor del partido, después de tres meses de confinamiento y de una lesión muscular. Hasta principios de junio no estuvo en Palma de Mallorca para sumarse a los entrenamientos, pero su impacto fue incontestable en el estreno de la fase por el título. Es un futbolista a tener en cuenta en la semifinal de este sábado.

"Al final todo el esfuerzo ha dado sus frutos", expone el jugador, reivindicado tras unos primeros encuentros, cuando llegó en el mercado de enero, sin todo el nivel que esperaba: "Estoy muy feliz porque necesitaba marcar. No estaba muy contento con lo que estaba haciendo y me he quitado un peso de encima muy grande con este gol. Fue una gran felicidad que no consigo describir?, explicó en declaraciones a la página web del club balear, después de su actuación ante ElPozo.

- La revancha de la Copa:

"Entendemos que fuimos mejores que Inter y perdimos 1-0", recuerda Vadillo de su último precedente entre ambos equipos, el pasado 5 de marzo, días antes del parón de la competición por el covid-19, en los cuartos de final de la Copa de España en el mismo escenario que este sábado, el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena de Málaga. Humberto fue el goleador decisivo del encuentro. En la Liga regular de esta campaña, mientras, se han enfrentado en dos ocasiones, las dos con triunfo madrileño: 3-4 en Son Moix y 1-0 en el pabellón Jorge Garbajosa.