Las cinco claves del triunfo del Girona

El Girona de Francisco dio este jueves un paso firme hacia su objetivo de regresar por la vía rápida a Primera División al imponerse al Almería en Montilivi en la ida de la primera de las semifinales del 'play off' de ascenso (1-0). Los catalanes tratarán de hacer valer su ventaja para clasificarse para la final este domingo, cuando visitarán el Estadio de los Juegos del Mediterráneo en el duelo de vuelta.

Con Francisco, candidatos al ascenso. De la mano de Francisco, que a principios de julio relevó a Josep Lluís Martí en el banquillo de Montilivi con el encargo de devolver a los catalanes a Primera, el Girona se ha convertido en un equipo en el sentido más genuino del término. De los cuatro conjuntos que optan ahora mismo al ascenso, el Girona, que este jueves fue muy superior al Almería, parece el equipo más en forma y, quizás, el gran favorito al ascenso.

Más sólidos y fiables en la retaguardia. La mejoría del Girona se explica, sobre todo, a partir de la defensa. Y es que, con Francisco en el banquillo de Montilivi, el cuadro gerundense, más agresivo e intenso, está ofreciendo una gran solidez defensiva que se personifica en Juanpe e Ignasi Miquel, imperiales e infranqueables. "No me gusta individualizar, pero han estado a un nivel fantástico", reconoció el propio Francisco justo después de derrotar al Almería.

Stuani, imparable. Cristhian Stuani tiene entre ceja a ceja volver a jugar con el Girona a Primera División, y este jueves volvió a demostrarlo al decantar el encuentro con su 30º tanto de la temporada. Al inicio del segundo acto, el ariete uruguayo, el máximo goleador de la categoría, se juntó con Borja García y Samu Sáiz, que ha recuperado su mejor versión con Francisco, para fabricar un gol delicioso que acerca el Girona a su gran objetivo.

Montilivi, un fortín. El Estadi Municipal de Montilivi sigue siendo un fortín casi inexpugnable. El conjunto catalán encadenó este jueves la quinta victoria consecutiva, tras las logradas ante el Numancia, el Zaragoza, el propio Almería y el Cádiz en el tramo final de la liga regular. El Girona, de hecho, no ha perdido ningún partido como local en este 2020 en la competición regular; y ahora afrontará el partido de vuelta, en Almería, con la necesidad de mejorar en la que ha sido su gran asignatura pendiente a lo largo de este curso, ya que, en la liga regular, el conjunto catalán solo sumó tres triunfos a domicilio y el 25% de los puntos posibles como visitante.

Mal debut de José Gomes con el Almería. No fue la noche ni del Almería ni de José Gomes, que debutó como técnico de Almería con una derrota tan ajustada como merecida. El luso, el quinto entrenador de curso para los andaluces, pareció dar por bueno el empate a cero y dispuso un once con cinco defensas. Pero sus hombres se mostraron desubicados, justo al contrario que los de un Girona muchísimo más cohesionado. Después del tanto de Stuani rectificó y restó un defensa para fortalecer el centro del campo, pero ya no pudo variar el rumbo del partido. "En Almería, mis jugadores se van a dejar la piel en el campo para pasar a la final", avisó en la rueda de prensa.