Las cinco noticias del día que no te puedes perder (02-03-21)

¿Cómo se reparten los goles en las grandes ligas?

Estudio cortesía de BeSocccer Pro, nuestro caballo de batalla. Superado el ecuador del curso futbolístico, es buen momento para comprobar la evolución goleadora de las grandes ligas. Y mientras la Bundesliga es el paraíso del gol, los tantos en España están de capa caída.

Triunfo sin piedad del City

Otra más, y van unas cuantas. Los Wolves plantaron cara, pero este City es mucho City. No ganó, vapuleó a los de Nuno, a los que endosó un contundente 4-1 en el Etihad.

La Juve sufre pero golea al Spezia

También ganó este martes la Juventus, en su caso al Spezia. El partido amenazó con atragantársele una vez más a Pirlo, pero el ex futbolista dio con la tecla a la hora de acometer los cambios, y entre Bernardeschi y Morata le sacaron de un buen apuro.

Aplazado el Lazio-Torino por el brote de coronavirus del cuadro 'grana'

No nos movemos de Italia, porque la jornada comenzó con otra incomparecencia, como en el Juve-Nápoles de primeros de octubre. El Torino no pudo viajar por las restricciones a causa del brote que padece su plantilla, la Lazio se presentó en el Olímpico a sabiendas de que no se jugaría y el encuentro fue aplazado.

Empiezan a filtrarse los primeros detalles del 'Barçagate'

El escándalo derivado de la investigación por el denomiando 'Barçagate' empieza a dar sus primeros frutos en forma de detalles de la investigación. Por ejemplo, las pérdidas que le ha ocasionado al club, o la 'lista negra' que manejaba.