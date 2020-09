Las cinco noticias del día que no te puedes perder (08-09-20)

Cristiano centenario

Bajo el foco de la Liga de las Naciones, ante Suecia, Cristiano Ronaldo se hizo centenario con la camiseta de Portugal. Hacemos la radiografía a sus goles, que dejan cada vez más cerca la convicción de que superará a Ali Daei como el mejor artillero histórico de selecciones. 41 víctimas diferentes con Letonia y los suecos como las más castigadas por su hambre.

Francia repite ante Croacia

Este martes se volvía a repetir la final del Mundial de Rusia y lo hizo con idéntico resultado a aquel día. Francia sufrió pero ganó por 4-2 en un partido marcado por el debut de Camavinga.

Histórico debut de Camavinga

Eduardo Camavinga, con 17 años, se convirtió en el jugador más joven en debutar con la Selección Francesa desde 1945. El futbolista del Rennes, al igual que hace en su equipo, se sintió como pez en el agua e incluso tuvo ocasiones para marcar.

Primer desencuentro Madrid-Hazard

Eden Hazard acudió a la concentración de la Selección Belga para no jugar ninguno de los dos compromisos de su país. En el Real Madrid, según 'AS', no entienden que no volviese a la capital ante este escenario, como sí hizo Thibaut Courtois.

Los jovenes talentos de la Liga de Naciones

Ansu Fati sigue rompiendo moldes y asombrando al mundo con su juventud y descaro. Pero no es el único gran talento que estos días está mostrando su potencial. ProFootballDB ha recopilado a los chicos más en boga de las 16 selecciones que están destacando en la Liga A de la Nations League.