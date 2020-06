Las cinco noticias del día que no te puedes perder (17-06-20)

La Champions se jugará en Lisboa; la Europa League, en Alemania

La Champions se disputará de forma íntegra en Lisboa tras el anuncio que la UEFA hizo este miércoles. Por su parte, la Europa League se disputará en Alemania.

Cristiano perdió la final de la Coppa y no chutó el quinto penalti

El luso se quedó sin poder levantar la Coppa Italia y por si fuera poco, el portugués no pudo tirar el quinto y último penalti de la Juventus ante el Nápoles.

El City se gusta en la vuelta de la Premier

En un partido marcado por el desastre que hizo David Luiz sobre el terreno de juego, el City derrotó en casa a un Arsenal incapaz. Las lesiones mermaron al cuadro de Arteta, que fue a remolque durante todo el choque.

Joao Félix lidera la victoria del Atleti

Joao Félix firmó su primera gran noche con la camiseta del Atlético de Madrid. Lo hizo para devolver al conjunto 'colchonero' a puestos Champions y para demostrar que ha llegado para quedarse. A él se le unió en unos esplendorosos últimos minutos un Marcos Llorente que es otro desde que aterrizó en Anfield.

Zidane aclara su relación con Bale

El técnico desmintió que su relación con el galés esté rota: "Siempre hemos tenido una buena relación. Bale es importante y cuando no juega se dice que es porque no tenemos una buena relación. Sabemos el jugador que es, lo que ha hecho y no hay un antes y un después de Kiev".