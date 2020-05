Las cinco noticias del día que no te puedes perder (20-05-20)

Aduriz anuncia su retirada: "Se acaba este camino inolvidable"

Aritz Aduriz compartió por redes sociales una noticia que nunca hubieran querido leer los aficionados del Athletic: se retira del fútbol. Su cadera no puede más y necesita una prótesis.

Cumple 22 años la 'Séptima', la primera Copa de Europa en color

El 20 de mayo de 1998 el Real Madrid ganó una Copa de Europa. No fue otra más, fue la primera en color, 32 años después de la anterior, y la que puso la primera pica de otro reinado continental, esta vez en la era contemporánea. Decidió un gol de Mijatovic en Ámsterdam ante la Juventus de... Zidane.

Cada 20 de mayo, Koeman marca de falta en Wembley

Se cumplen 28 años del día en que el 'Dream Team' de Johan Cruyff se coronó en Wembley ganando su primera Copa de Europa, ante la Sampdoria. El gol de Koeman de falta en la prórroga se repite cada vez que llega el 20 de mayo, pues cambió el sino perdedor de la institución.

El extraterrestre dato de Haaland sobre su puntería en Dortmund

No paramos de elogiar a Erling Haaland, pero es que él no cesa de darnos motivos. Ante el Schalke 04 regaló el último. El noruego marcó en su primer remate a puerta, algo que no solo no es novedad, sino que le hace acreedor de una puntería de otra galaxia.

2x1 en Stamford Bridge: Giroud y Willy Caballero renuevan

El Chelsea anunció una doble renovación. El atacante Olivier Giroud y el portero Willy Caballero firman contrato hasta 2021.