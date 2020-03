Las cinco noticias del día que no te puedes perder (25-03-20)

El PSG prepara una bajada de salarios

Según asegura el diario 'L'Équipe', Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Paris Saint-Germain, estaría de acuerdo con una rebaja de salarios para los futbolistas durante la crisis del coronavirus.

Las monedas de cambio del Barça por Lautaro

Lautaro Martínez es un firme objetivo del Barcelona. A expensas de que se acabe la crisis del coronavirus y la normalidad vuelva a imperar sobre los campos de fútbol, son cinco los nombres que manejan en la dirección deportiva para buscar una operación de intercambio con el Inter por el delantero argentino.

"Mi primer año en el Madrid ha sido para tirarlo"

Eden Hazard, jugador del Real Madrid, atendió al medio belga 'RTBF' y charló del coronavirus, de su primer y accidentado año con el Real Madrid y de la Eurocopa.

Pelé hizo una particular valoración sobre Messi y Cristiano

Edson Arantes do Nascimento​ 'Pelé' tiene claro que es el mejor de todos los tiempos. Nada nuevo, nada que no haya dicho antes. Ahora cree que Cristiano Ronaldo es mejor futbolista que Leo Messi, del que dice que "no es un goleador".

El 'Monito' Vargas pasó el coronavirus

Según ha informado Fernando Batista, seleccionador de Argentina Sub 23, confirmó que Matías Vargas habría pasado el coronavirus hace unos días.