Las cinco peticiones de Koeman al Barça

Un lateral izquierdo

A pesar de que en París tuvo una gran actuación en una posición a caballo entre el central y el lateral, Ronald Koeman no termina de confiar en Junior Firpo como sustituto de Jordi Alba. Por ello, y para no tener que jugar más con centrales en la banda, ha solicitado el fichaje de un lateral izquierdo que pueda dar descanso a Jordi Alba con garantías. Otra opción es la de contar con el canterano Alejandro Baldé en el caso de que no haya dinero para tanto fichaje.

Un central

En la posición de central, las cosas parecen bastante claras. Si no sucede nada raro, Eric García volverá al Barça y lo hará para asentarse en el primer equipo. Koeman quiere que sea el nuevo Gerard Piqué y que aprenda del catalán como ya lo han estado haciendo otros hombres como Mingueza o Araujo en los últimos tiempos.

Renovar a Messi y a Dembélé

La primera es una petición evidente, aunque ahí dependen más las cosas de lo que quiera hacer el argentino. Si decide aceptar una oferta a la baja, seguirá, pero, si no, el Barça tendrá que hacerse a la vida sin su gran estrella por primera vez en más de 15 años. Menos claro estaba el asunto de Dembélé. Sobre todo, porque apenas contaba con él al comienzo de temporada. El francés, sin embargo, le ha demostrado con trabajo y buenas actuaciones que puede ser muy útil para el Barça del futuro.

Un medio robusto

Otro fichaje que parece encarrilado por el nulo coste -llegaría gratis- y por la vehemencia con la que Koeman, quien lo conoce de la Selección, le ha pedido. Georginio Wijnaldum acaba contrato en el Liverpool y es el candidato número uno a cubrir este hueco para cuando Koeman necesite más músculo entre sus centrocampistas. Su llegada defenestraría (aún más) a Pjanic.

Un '9'

De nuevo, Koeman tiene clara cuál es su prioridad para reforzar la delantera. Memphis Depay también acaba contrato y llegaría libre a un Barcelona que no podrá hacer demasiados gastos por su situación. Su fichaje, que sí que acarrearía un importante desembolso en ficha y prima por ser un futbolista consagrado, no pone de acuerdo a todo el barcelonismo y tampoco se descarta que el delantero centro pueda ser otro.