Las claves de la mejora 'red' para Klopp, simpleza y efectividad

Simpleza, efectividad. Son las claves de la mejora del Liverpool de Jürgen Klopp. En su victoria ante el West Ham, la segunda seguida, el equipo se mostró más proclive a disparar en cuanto podía y hacerlo con acierto en lugar de trenzar demasiado sus intentonas.

"Dije que lo único que puedes hacer es seguir intentándolo hasta tomar buenas decisiones o mejores decisiones y, ante el West Ham, fue así. En la jugada del primer gol, fuimos inteligentes; en anteriores semanas, habríamos intentado un tiro entre las piernas del portero o algo así, y, en este caso, nos centramos y fue un golp or el palo largo, un golazo", explicó el técnico en su comparecencia posterior

Acerca del alto nivel de Salah, aseveró: "No estoy sorprendido, trabajo a diario con él. Nunca dejará de tener un deseo enorme de marcar goles, es un jugador del máximo nivel, no cabe duda de ello. En las últimas semanas, en las que no estábamos marcando muchos goles".

Antes de esta buena racha, el Liverpool había perdido sus citas ante el Burnley en Premier League y frente al Manchester United en la FA Cup. Fueron dos duros golpes para el campeón de Inglaterra, que parece que va retomando la senda de la victoria.