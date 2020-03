Las claves de un 'Clásico' que puede ser decisivo

El mundo se paraliza una vez más este domingo para presenciar el partido de los partidos. El Barça visita el Santiago Bernabéu en una nueva edición del 'Clásico' del fútbol español. Un choque para el que hay varios interrogantes a escasas horas de que el esférico eche a rodar.

Porque, para empezar, se trata del primer Madrid-Barça para Quique Setién. El cántabro se reunió con Guardiola en el hotel de concentración del Manchester City tras la vuelta de octavos de final ante el Real Madrid. Habrá que ver si la plática fue tan fructífera como el técnico 'culé' desearía de cara al encuentro en el Bernabéu.

Enfrente tendrá a Zidane. Sobre el francés cabe preguntarse si jugará con un 4-3-3 o si apostará por los centrocampistas. En el partido de la primera vuelta en el Camp Nou (0-0), esta cuestión quedó resuelta a favor de la última opción. El siempre cuestionado Gareth Bale jugó de titular, cuajó un buen encuentro y el damnificado fue Luka Modric.

Tanto el galés como Toni Kroos son los dos principales interrogantes en la alineación del equipo blanco. El alemán ha sido fundamental durante toda la temporada, pero su suplencia ante el City plantea la duda de si será de la partida frente a los azulgranas.

Otra duda, pero en este caso en positivo, es la de Martin Braithwaite. El danés acompañó a Messi y Griezmann en la teórica delantera titular del último partidillo de entrenamiento. Aterrizó con buen pie ante el Eibar y amenaza a un Real Madrid que llega herido.

Quien gane el 'Clásico' no solo habrá dado un paso de gigante en LaLiga a nivel de puntuación, sino también en lo relativo al 'average' particular. El empate a cero de la primera vuelta propicia que cualquiera se lleve ese pulso con anotar un gol más que el rival. No sería la primera vez que se decide una Liga así.

En el general, también hay una igualdad máxima. Domina el Barça, pero por poco (53-51). Las espadas están en todo lo alto antes de un choque que puede decidir media Liga.