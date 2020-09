Las claves del empate para Zidane

Concluido el primer encuentro oficial de la temporada, Zinedine Zidane compareció ante los medios de comunicación de forma telemática desde la sala de prensa del Reale Arena: "Estamos contentos del partido. En general, lo que hicimos lo hicimos bien. Nos ha faltado el gol, un poco de claridad arriba sobre todo cuando hemos tenido las ocasiones. Jugamos bien los primeros 40 minutos y en la segunda parte nos ha faltado crear las ocasiones, pero en general podemos estar contentos de lo que hicimos".

"Nosotros siempre vamos a por el partido, entonces son dos puntos un poco perdidos, pero al final nos ha costado hacer ocasiones, sobre todo en la segunda parte. En la primera tuvimos tres ocasiones y nos ha faltado el gol", aseveró antes de analizar tres aspectos clave.

Los cambios durante el choque

"No hemos cambiado el dibujo. Es complicado porque puedes cambiar al punta, pero si metes dos delanteros cambia el dibujo del equipo y no quería. Había que meter jugadores en las bandas y es lo que hicimos. Al principio dominamos bien el partido. Hemos tenido dos o tres ocasiones y físicamente no creo que fuera un problema. Casemiro no empezó el partido, son momentos puntuales y nada más”. “Defensivamente no hemos concedido nada y eso es importante. Luego trabajar, buscar soluciones arriba, no hay más remedio. Sabemos que ahí tenemos que mejorar. Sabemos los jugadores que tenemos que están defendiendo y hoy todos lo han hecho bien. Al final esto es trabajo, es fruto de todos los jugadores que defendamos bien. Ahora vamos a pensar en hacer las cosas mejor ofensivamente", quiso señalar Zidane al respecto.

El debut de Odegaard

"Contento por su debut y él también. Poco a poco. No tiene casi nada de molestias en la rodilla, que es lo más importante. Es el primer partido, hemos tenido tres semanas para entrar en esta Liga, hemos jugado solo un partido amistoso y poco a poco vamos a ir a mejor. Nos ha faltado el gol, pero al final esto se trabaja". explicó el galo.

La falta de minutos de Jović

"Tenemos un equipo y unos jugadores y es verdad que tengo que elegir. Hoy he elegido así. Vamos a pensar en otro partido, pero no tengo nada contra ningún jugador. Como he dicho antes, no quería cambiar el dibujo y había que sacar a Karim y no quería porque estaba bien”, sentenció.