Las confesiones de Vinicius y Rodrygo

Vinicius y Rodrygo son dos de las grandes apuestas de futuro del Real Madrid que ya buscan hacerse con un sitio a las órdenes de Zidane. Vinicius llegó primero y ya ha disputado 59 partidos, con ocho goles y 11 asistencias.

Rodrygo, en cambio, ha tenido momentos importantes en esta temporada y luego perdió ese papel que tendrá que ir recuperando a base de trabajo. "Hablé contigo antes de venir y me diste muchos consejos para que me gustase todo al llegar. Sao Paulo es muy parecido a Madrid y me he acostumbrado con todo. Lo he hecho rápido y estoy muy contento", dijo Rodrygo.

Viniciys apuntó que adapatarse a "una cosa buena" siempre es más fácil. El jugador contó cómo llegó al Real Madrid con 18 años desde Flamengo.

"Es una responsabilidad muy grande, pero creo que en Brasil sufrimos más. Llegamos con un bahaje mayor y con brasileños en la plantilla que te pueden ayudar", comentó.

Rodrygo, de tener que elegir se queda con su primer gol con el Real Madrid: "Siempre tienes la ansiedad de querer hacer el primero y cuando lo consigues te da mucha confianza después".

A ambos jugadores les preguntaron por algunos apodos dentro de la plantilla y se negaron a decir si hay o no alguno. "No los podríamos decir, ¿estás loco?", dijo Rodrygo.