Las confesiones del hermano de Toni Kroos

Felix Kroos ha vuelto a pisar un césped en partido oficial antes que su hermano Toni. El mediocentro de 29 años, uno menos que el del Real Madrid, acumula 11 duelos en esta temporada, que está siendo menos cuantiosa para él.

En una entrevista en el diario 'AS', el futbolista del Union Berlin tocó muchos temas, comenzando con cómo ve la vuelta de la Bungesliga y el tipo de fútbol que ha dejado el paso del coronavirus.

"Estamos muy felices porque han sido dos meses largos. Es un buen síntoma para todo el fútbol de Europa. Yo no he tenido miedo y hemos pasado los test dos veces a la semana. Tengo miedo por las posibles lesiones, aunque todavía no hemos tenido ningún percance. Lo más raro es jugar sin aficionados porque eso impacta", afirmó.

En esta vuelta ya se han visto los futbolistas que sobresalían antes de que el fútbol tuviera que parar. Sobre Haaland y Achraf opinó Felix: "Haaland es una máquina y solo tiene 19 años. Es grande, habilidoso, marca goles... Es un gran talento. Achraf es rapidísimo y en su posición es un clase mundial. Es un jugador con un potencial enorme", continuó.

Su relación e infancia con Toni

"Lo hacíamos todo juntos porque tenemos casi la misma edad. El fútbol era lo primero y jugámos uno contra uno en casa. Desde los siete u ocho años ya se podía ver que era muy talentoso", recordó el futbolista del Union Berlin.

Felix Kroos admitió que su hermano era mejor y "todo lo hacía más fácil", mientras que él tuvo que trabajar más para llegar a jugar en la élite. Toni seguía al Werder Bremen y su hermano del Manchester United, además del equipo de su ciudad.

El fichaje por el Madrid

Tenía 25 años cuando jugó su primera temporada en el Real Madrid. Toni Kroos no se lo pensó ni dos veces. "En cuanto supo del interés del Madrid se decantó por ir y aceptó. Fue todo muy rápido. Si tienes una oferta del Madrid, no tienes mucho que pensar. Fue una decisión fácil y creo que acertó", dijo.

Felix Kroos no se atrevió a decir que nunca jugará contra su hermano en LaLiga porque cree que en el fútbol todo es posible. "Sería interesante. En Alemania no pudimos e igual podría ser en España", concluyó.