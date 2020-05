Las confesiones del Kun: el Madrid, su futuro, la renovación de Messi...

Antes de irse a la Premier League, Sergio Agüero era una de las referencias del Atlético de Madrid. La hinchada le adoraba.

Agüero, sin embargo, decidió iniciar una nueva aventura. Y, pese a que se especuló con la posibilidad de que fichara por el Madrid, aquello nunca ocurrió y terminó en el Manchester City. El argentino contó en 'El Chiringuito de Jugones' cómo ocurrió todo.

"Me llegaron muchas ofertas de varios clubes cuando estaba en el Atleti, pero realmente si un club te quiere, va a por ti...", dijo en referencia al Madrid.

Puso como ejemplo al Manchester City, que terminó convenciéndole para que probara en la Premier: "Cuando el City quiso apostar por mí, me llamó Mancini".

Y confesó por qué se decidió a dejar el Atlético. "Yo tenía muchas cosas con el club que no voy a contar. Tenía expectativas con el club, quería mas. Yo me enfadaba. Un día me pilló un periodista en Argentina en el aeropuerto y dije que me quería ir, pero fue por eso", confesó.

Con respecto a su futuro, Agüero aseguró se limitó a señalar su vínculo con el City: "Me queda un año y medio de contrato".

El Kun espera que todo vuelva a la normalidad y pueda jugar el choque de Champions, precisamente contra el Madrid. "Nos gustaría disputar la vuelta con público", dijo.

Por último, habló sobre Leo Messi, su compañero de la Selección Argentina. Cree que se retirará en el Barcelona. "Leo es un símbolo y una leyenda del Barça. A Leo le han cambiado 20.000 jugadores y siempre se quedó ahí. Tuvo la oportunidad de irse y siguió. Él pasa de salario y demás, quiere al club, está feliz en el Barcelona. Por más que pasen mil cosas, creo que seguirá ahí... a no ser que suceda algo catastrófico y esté la cosa muy mal, pero no creo que sea el caso", concluyó.