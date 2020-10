"Las críticas de Mou no me motivaron, pero eso ya es cosa del pasado"

José Mourinho aterrizó en el Tottenham Hotspur a mitad de la temporada 2019-20. La llegada del luso supuso toda una revolución para los 'spurs' a todos los niveles, ya que el técnico de Setúbal nunca deja indiferente a nadie por su particular estilo.

El mismo fue conocido de primera mano por el jugador Tanguy Ndombele, que comprobó la crudeza de 'The Special One'. Mourinho le sustituyó al descanso en un duelo frente al Burnley y le criticó en rueda de prensa.

Meses después de aquellas declaraciones, el centrocampista explicó públicamente cómo le sentaron las mismas. "Sus palabras tras aquel encuentro no me hirieron personalmente, pero tampoco me motivaron. Simplemente las asumí", comentó el galo en una entrevista concedida a 'Football Daily'.

Pese a todo, el que fuera futbolista del Olympique de Lyon quiso dejar claro que todo está olvidado y que lo que pasó en el curso anterior ya es historia para él.

"Claro que cosas así no son agradables de escuchar, pero eso ocurrió durante la temporada pasada. Ahora únicamente miro hacia mi futuro y el del club", sentenció el centrocampista.