"¿Las críticas de Piqué? Lleva más años aquí que yo"

Koeman no se fía de que el Madrid vaya a jugar mal en el duelo ante el Barcelona. El técnico, en la rueda de prensa previa al enfrentamiento, dejó claro que no tienen nada que ver que los suyos vengan de vencer y los rivales no. Espera un choque muy complicado.

"Sí, claro, que nos faltan partidos de fútbol. Es un poco extraño un campo tan grande no tener a nadie para ayudar e intentar crear un ambiente importante para el equipo local. Es muy extraño, pero tenemos que estar acostumbrados. Ojalá pronto podamos tener ese ambiente y, sobre todo, en partidos contra el Madrid. El público es casi un jugador más en el campo", dijo.

"Siempre existe mucha presión. No depende del resultado del último partido ni para nosotros ni para el Madrid. No ha sacado el resultado que tenía que hacer, pero eso no quiere decir que es un equipo que venga con un nivel muy bajo, creo que el Madrid es un equipo grande que puede aguantar esa presión. Sabemos mejor que nadie que toca ganar el partido", añadió.

"Lo mejor es asistir a un 'Clásico' en el campo -como futbolista-. Si no se puede estar en el campo, pues es mejor verlo como entrenador. Es un partido diferente a los demás donde siempre hay mucha más presión, pero llevo muchos años en este deporte. Hay que aguantar la presión y dormir tranquilamente", explicó sobre cómo encara el encuentro.

También habló sobre las críticas de Piqué a la directiva: "Gerard lleva muchos años más que yo aquí y tiene su opinión, y la respeto, respeto cualquier opinión. Si él está metido en el tema -en el partido-, es lo más importante, y él está. Es una persona lista".

Y analizó cómo espera que se planten los de Zidane: ""Bueno, primero, tenemos que prepararnos nosotros mismos. El contrario tiene su calidad cuando tiene el balón. A veces, ha jugado más un 4-4-2 contra el Barcelona que un 4-3-3 que ha estado jugando últimamente y no va a dejar los espacios que ha dejado en los últimos partidos. Esperamos un Madrid más compacto con menos espacios. También, para ellos, importante es si Ramos va a estar o no porque es un gran central, es uno de los mejores, tiene muchísima personalidad sobre el campo".

Antojó que Jordi Alba, que entró a última hora en la convocatoria, será protagonista si puede: "La última palabra la tiene el jugador. También tengo que esperar al parte médico y a la reacción del entrenamiento de esta mañana. Pero es el momento de esperar. Tiene muchas posibilidades de jugar"

¿Jugarán nuevos talentos como Pedri, Trincao o Ansu Fati? "Si hay gente joven, para ganar experiencia, debe jugar partidos. Yo veo cuál es el mejor equipo para mañana, el sistema, cómo tenemos que jugar, el mejor once para mañana. Y no depende de los años de un jugador".

Refrendó además que el vestuario está unido: "No he recibido ninguna queja de mis jugadores. Hay que ganar este partido en casa y más tras las dos derrotas". Y ve la situación de lo más pareja: "Será un partido igualado. Son dos equipos donde hay muchísima calidad y experiencia. Estos partidos se deciden en detalles. Cuando tienes el balón, cómo tienes que presionar al contrario... en esos aspectos, podemos ganarles a ellos".

Un periodista le preguntó sobre las diferencias entre afrontar el 'Clásico' como entrenador y como técnico: "No ha cambiado mucho. El único gran cambio es que no hay público, que es lo peor que nos puede pasar en un partido entre el Barça y el Madrid. Son dos equipos grandes que siempre tienen que luchar por títulos y, si hay un equipo de los dos que no logra los resultados que tiene que hacer, bueno, hay críticas y se habla de sus entrenadores. Hay muchas cosas así. Es un partido que se decide dentro de las líneas del campo".

Respecto a qué supondría tumbar al Madrid, aseveró: "Se aprende, se puede demostrar confianza si ganas partidos, y los jugadores se lo merecen por el trabajo que están haciendo cada día. Demuestran mucha ambición de jugar un sistema diferente al normal y, ganando partidos, yo creo que para todo el mundo es más fácil y, sobre todo, concentrarnos en ir partido a partido. Tenemos un calendario muy apretado y siempre buscaré lo mejor para cada partido, tener una motivación grande para jugar con tranquilidad".

¿Le preocupa a Koeman la tensión entre la plantilla y la directiva? "No, porque, si yo veo en el campo falta algo en ese sentido, soy una persona que voy directo a ellos. Por parte del club, es normal que quieran bajar salarios, entiendo la postura del club, también la de los jugadores. Tienen que hablar entre ellos y yo lo que tengo que hacer como entrenador es mandar en los entrenos, mandar en los partidos y ganar en los partidos. Si veo algo diferente, yo voy a hablar con ellos porque no puede ser. A un lado, es el tema extradeportivo y, al otro, tu trabajo como jugador".

Cuando le pidieron que eligiera un 'Clásico' que jugó y al que tenía cariño, escogió unos pocos. Una 'manita' en la que él metió un golazo de falta, uno en el que hubo dos penaltis... el técnico repasó varios duelos ante el eterno rival y demostró una gran memoria.

Le insistieron sobre los jóvenes: "Son muy buenos jugadores, están aprendiendo muchas cosas, su trayectoria va rapidísimo y lo demuestran en los entrenos y los partidos. Para mí, no es importante la edad de un jugador, sino lo que haga en el campo".

¿Cómo debe afrontar un jugador recién llegado, como Pjanic o Dest, este duelo? "Primero, es ser jugador del Barça, que creo que es diferente a ser del resto de equipos. Y, si es un partido ante el Madrid, es también diferente. Vas a tener esa motivación y es importante estar tranquilo, tener la cabeza fría, pensar en tu juego, en tu equipo, en qué puede pasar...".

"Primero, intentamos perseguir el sitio que merece el Barça. Hablamos sobre lo que necesitamos, sobre lo que debemos cambiar. Y depende de la calidad de los jugadores, lo dije antes. Siempre me fijo en lo que muestra el jugador en el campo. Está bien que cambiemos el equipo un poco porque tenemos jugadores jóvenes de gran calidad y tenemos que darles la oportunidad de jugar si es que se lo mercen. Necesitan apoyo", dijo además sobre los cambios desde que llegó él.

"Necesitan demostrar que, bueno, que pueden jugar en el Barça. Ansu Fati, de 17 años, juega para la Selección Española, por ejemplo, será titular en el futuro, pero tiene que trabajar, tiene que jugar, y estaremos ahí para ayudarle. Lo mismo para el resto de jugadores jóvenes", concluyó, en la única pregunta en inglés de su comparecencia, sobre los jóvenes talentos.