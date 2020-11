"¿Las críticas? Solo enciendo la tele para los videojuegos de fútbol"

Vinicius es feliz en el Real Madrid. Bien es cierto que no es indiscutible en los onces de Zidane y que el banquillo está siendo una zona demasiado habitual para él. Pero el brasileño es consciente de su edad, de su momento y del papel que le toca ahora cumplir en el equipo.

En una entrevista al programa de Youtube 'Desimpedidos', el brasileño habló de su situación personal: "Estoy totalmente feliz, estamos aquí para ayudar, tengo 20 años, Rodrygo tiene 19, y tenemos grandes jugadores en nuestras posiciones: Hazard, Asensio...".

"Debemos ganar experiencia y prestar mucha atención, que eso nos ayude dentro del campo. Ante el Inter entramos sobre el 60' y no había mucho tiempo, había que acertar a la primera", argumentó.

Sobre el encuentro de Champions, también fue cuestionado Vinicius: "Estoy feliz por la primera victoria en la Champions y por haber dado alivio a la gente. Poder entrar junto a Rodrygo ya ayudar al equipo siempre es importante".

El delantero negó que el pase fuese hacia Benzema y confirmó que su intención fue buscar a su compatriota: "No, no, era para Rodrygo. Cuando estaba recibiendo la pelota, vi que dos defensores del Inter estaban volviendo muy rápido. Como entrenamos juntos, siempre hacemos movimientos similares, y gracias a Dios esa jugada acabó saliendo bien".

Vinicius, que recibió las preguntas de la audiencia, respondió acerca de las críticas: "Siempre pienso en lo que me dicen los que quieren el bien para mí, mi familia, la gente del club, compañeros que me cuidan como Marcelo y Casemiro, siempre intentan ayudarme y ponerme en el camino correcto. Son cosas propias de estar en el mayor club del mundo, cuando perdemos hablan de nosotros y cuando ganamos es algo más difícil...".

"No veo mucho de lo que se dice, solo enciendo la televisión para jugar a videojuegos de fútbol. No sólo hablan de mí, también de otros jugadores como Marcelo o Benzema. Un jugador del Madrid tiene que estar preparado", agregó a su explicación.

El ex de Flamengo, que destacó a Piqué como el central más fuerte de LaLiga que no sea del Madrid, destacó a Benzema como uno de sus mejores amigos en el vestuario: "Tengo buena relación con Benzema, con Lucas Vázquez, con ellos hablo mucho fuera del campo. Con Modric también, me suelo sentar con él a la hora de la comida".

También destacó el nombre de Sergio Ramos: "Siempre te felicita y habla con todo el grupo, para darnos moral y confianza. En todos los goles, siempre es el primero en llegar para la celebración. Eso es importante".

Vinicius recibió una pregunta relacionada con el Alfredo Di Stéfano, estadio donde juega el Madrid mientras el Bernabéu sigue de obras: "Es el estadio del filial, pero las dimensiones son las mismas. A lo mejor es algo más pequeño, pero es la misma hierba que en el Bernabéu".

"Seguro que en un futuro muy lejano, volveré a Flamengo para devolverle al club todo lo que se merece", dijo al ser cuestionado por su ex equipo.

Para acabar, tuvo que responder a un usuario que le preguntó que cuánto tiempo hacía que no selecciona al Barça en los videojuegos: "Lo solía elegir cuando estaba Neymar, lo hacía por él, pero siempre fui del Real Madrid, también lo elegía, con Cristiano, Bale y Benzema".