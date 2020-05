Las declaraciones de Pjanic que podrían acercarle al Barça

Sin fútbol, los futbolistas están especialmente activos en las redes sociales. En un directo de Instagram entre Pjanic y Agouazi, el bosnio explicó cómo ha cambiado su demarcación en el campo, algo que se ha querido entender como un guiño al Barça.

Pjanic llegó a la Juve hace un par de temporadas, procedente de la Roma. Allegri le obligó a reconvertirse en un nuevo jugador, y así se lo explicó a Agouazi.

"Al principio de llegar a la Juventus, Allegri me dijo que quería colocarme por delante de la defensa. Yo me fui adaptando gradualmente, me dijo las cosas que debía mejorar... Pero esto hoy no me impide volver al centro del campo", explicó Pjanic.

Y estas declaraciones, tan inocentes en principio, hay quien las ha querido leer en clave azulgrana, pues el Barça quiere a Pjanic, pero necesita más a un centrocampista que a un mediocentro defensivo.

El problema es que, en esa misma charla, Pjanic realizó una decidida declaración de amor a la Juve. "Es una familia, un club del más alto nivel. Cuando ves los trofeos, te dices a ti mismo que también debes traerlos allí. Es un club extraordinario", afirmó el bosnio.