Las dificultades que se encontró Trippier durante el confinamiento

A ningún futbolista le ha resultado fácil quedarse en casa sin salir. Pero todos han seguido los ejercicios que los clubes les dictaron para mantener la forma.

En el caso de Trippier, la situación fue algo más delicada. El lateral contó que su seguimiento médico se vio afectado debido a la situación.

"Ha sido y complicado. A nivel personal, estaba acostumbrado a ser tratado cada día después de mi operación y obviamente, no me han podido tratar cuando he estado en casa", analizó.

Pese a todo, matizó Trippier, se ha ejercitado como el resto: "Fue difícil, pero siempre encuentras el modo de entrenar y mantenerte en forma. Así al volver estás listo para competir de nuevo".

"Fue duro no poder ver a los compañeros y al cuerpo técnico, pero entendemos las cir cunstancias actuales", continuó.

El Atlético está centrado en el choque contra el Athletic. "Lo bueno es pensar solo ese choque que tenemos a la vuelta. Estamos preparándonos, trabajando juntos y haciéndonos más fuertes para ese partido", finalizó.