"Las dos Copas nos dan confianza de cara a la Champions"

El PSG inaugurará la final a ocho de Lisboa midiéndose al Atalanta italiano, la gran revelación del torneo. En ese encuentro será titular Pablo Sarabia, quien lo analizó en una charla con 'RMC Sport'.

En esa entrevista, Sarabia se mostró optimista de cara a las opciones de su equipo en el torneo. "Poco a poco, hemos ido recuperando el ritmo. Hemos ganado mucha confianza consiguiendo las dos Copas. El objetivo es hacer una gran actuación en Copa de Europa", expresó.

"La suspensión de Di María y la lesión de Mbappé pueden darme la oportunidad de ser titular. Intento dar el máximo siempre", añadió, al respecto de su más que posible inclusión en el once de Tuchel.

Pero ni las victorias en las Copas de Francia y la Liga han librado al PSG de las críticas. "Es cierto que no estamos al mismo nivel de marzo. En febrero-marzo, estábanos en el cénit de juego y era el fruto del trabajo de toda la temporada. Después atravesamos un período bastante particular que no habíamos experimentado antes. Tenemos la necesidad de volver a nuestro ritmo", dijo.

"No le doy mucha importancia a las opiniones del exterior. Solo me interesan lo que opine el club y los aficionados del PSG. Estoy muy contento de haber podido ganar cuatro títulos en Francia. Y creo que los aficionados también", expresó, al respecto de lo poco que se valora el triplete doméstico francés fuera del país.

Y también analizó el duelo en sí ante el Atalanta. "Será un partido bastante particular. Ya tenemos la experiencia de haber pasado contra el Borussia Dortmund, en el que no jugamos con público", expuso.

"Es cierto que tendremos que estar muy concentrados, ya que será diferente jugar sin público. Pero no hay mayor motivación que jugar la Champions League. Es difícil de predecir si será una ventaja jugar a un partido", apuntó también.

Finalizó restando importancia al mayor rodaje de su rival. "Los jugadores de la Atalanta tendrán más partidos bajo sus espaldas, 13, concretamente. Debemos estar concentrados a fin de preparar de la mejor manera posible este partido. El Atalanta ha realizado una temporada fantástica", dijo, para terminar.