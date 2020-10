Las dudas de Conte y Pioli para el 'Derby della Madonnina'

Inter y Milan, Milan e Inter, se ven las caras una vez más en uno de los mejores derbis del mundo. Antonio Conte y Stefano Pioli ya ultiman sus onces para la trascendental cita del sábado.

El Inter de Conte llega muy aquejado por las bajas por COVID. Bastoni, Skriniar, Nainggolan, Gagliardini, Radu y Young son positivos en el virus. Aun así, el brote no afectará a los planes del técnico ‘nerazzurro’, que no ha visto demasiado afectado su once tipo.

La principal incógnita del once es la presencia de Eriksen. El danés llega enchufado tras haber marcado con su selección, pero muy posiblemente empezará el partido desde el banquillo. Vidal y Brozovic serán titulares en el mediocampo, con vía libre tras el positivo de Gagliardini.

El Milan llega al duelo con dos puestos aún en duda: los extremos. Alexis Saelemaekers es el gran favorito para la banda derecha. En el flanco zurdo hay tres posibles candidatos a la titularidad: Brahim, Castillejo y Rafael Leao. No obstante, parte con ventaja el ex jugador del Real Madrid.

A diferencia de sus vecinos, el cuadro ‘rossonero’ ha sobrevivido a la oleada de contagios en la medida de lo posible. Ibrahimovic ha logrado recuperarse a tiempo y será titular ante el Inter. Por ahora Gabbia y Duarte, ambos defensores centrales, son los únicos positivos de la plantilla.

Alineaciones probables:

Inter: Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Achraf, Vidal, Brozovic, Perisic; Barella; Lukaku, Lautaro. Ent.: Antonio Conte.

Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Çalhanoglu, Brahim; Ibrahimovic. Ent: Stefano Pioli.