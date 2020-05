Las dudas sobre el formato de fútbol femenino que plantea la RFEF

En un encuentro virtual organizado por The Football Business Academy, en colaboración con SoccerEx, Pedro Malabia se mostró contrario a una de las propuestas que la RFEF maneja para dar por acabada la Primera Iberdrola, sin descensos y con la reestructuración de la categoría en dos grupos de diez equipos, con el ascenso de cuatro conjuntos procedentes de la Segunda División.

"Espero que no se implemente una Primera Iberdrola de dos grupos. Eso mataría la evolución del producto y de la competición", expuso Pedro Malabia, quien asimismo es director general de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino.

El dirigente valenciano defendió que la opinión de los clubes sea tenida en cuenta por los responsables de la RFEF para determinar el futuro de la competición, considerada no profesional, si bien su entorno está cada vez más profesionalizado y "desde un punto de vista realista debería ser considerada como tal", remarcó.

"En España, todas las futbolistas tienen sus contratos. También hay acuerdos sobre los derechos de televisión. Y, teniendo en cuenta que quedan solo ocho jornadas por disputarse, la temporada se podría terminar en un mes, si se dieran las condiciones sanitarias", aseguró Malabia.

El director de fútbol femenino de LaLiga puso como ejemplo las dos divisiones masculinas, que ya tienen su protocolo para el regreso a la actividad.

"Todavía no sabemos cuál sería el protocolo y requerimientos para poder volver, por lo que es imposible valorar si se podría cumplir, ya que aunque hay muchos clubes vinculados a LaLiga, hay otros muchos que no lo están. Tendríamos que analizar si todos pueden responder a un protocolo. Creo que es algo en lo que podemos trabajar antes de tomar una decisión. Si después no hay manera de continuar la temporada lo aceptaremos, porque también para nosotros la prioridad es la seguridad", continuó.

Pedro Malabia intervino este lunes en un encuentro virtual organizado por The Football Business Academy junto al presidente de negocio del Portland Thorns, Mike Golub; la exgerente del equipo femenino del Tottenham Hotspur, Nicole Allison; y la responsable del área de fútbol femenino de la federación suiza, Tatjana Haenni.

Todos ellos valoraron el impacto de la COVID-19 en el fútbol femenino, una disciplina que está viviendo en los últimos años una gran evolución.