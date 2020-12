Las elecciones a la presidencia del Barça serán el 24 de enero

La Comisión Gestora del Barcelona confirmó este lunes el 24 de enero como fecha de las elecciones a la presidencia del club, una vez consensuada la misma con la Generalitat de Catalunya.

Según informó el club mediante un comunicado, el 16 de diciembre es cuando se publicará oficialmente la convocatoria. De esta manera, entre el 23 de diciembre y el 11 de enero los precandidatos procederán a recoger las 2.257 firmas de socios que necesitan para convertirse en candidatos.

Entre ellos estará el ex presidente Joan Laporta, y no así el presidente de la CEOE Juan Rosell, quien ha decidido hacerse a un lado debido a la complicada situación económica del club, asegura 'AS'.

La campaña electoral se desarrollará entre el 15 y el 22 de enero. El club también informó de que los colegios electorales serán descentralizados. En Barcelona se votará en las instalaciones del Camp Nou, también habrá sedes en Tarragona, Tortosa, Lleida, Girona y Andorra, así como en Madrid, Sevilla, Valencia y Palma de Mallorca.

En los próximos días se determinará la disposición exacta de los diferentes puntos de votación, así como los protocolos específicos para cada una de las sedes.

Con el PROCICAT (Plan Territorial de Protección Civil de Cataluña) se realizará la revisión del protocolo final, así como el de cada una de las sedes.

En el caso de las sedes fuera de Cataluña, el club azulgrana informa de que "se están haciendo las gestiones necesarias" para garantizar la adaptación a la realidad sanitaria y a la legislación de cada comunidad.

En esta tarea, el Barcelona cuenta con la colaboración del Consejo Superior de Deportes (CSD), de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y de la Federación Catalana de Fútbol (FCF).

La Gestora también informó de que en la tarde de este lunes, después de semanas de negociación, se ha cerrado un acuerdo de la mesa de negociación salarial, en este caso en el ámbito de los empleados corporativos.

Este acuerdo se suma al principio de acuerdo alcanzado el pasado viernes con los jugadores y técnicos de la entidad.