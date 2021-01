Las elecciones del Barça, en riesgo

Este lunes 11 de enero de 2021 era una de las fechas señaladas en el calendario de elecciones del Barcelona. Ha sido la jornada en la que todos los precandidatos han presentado el número de firmas recogidas y varios se han quedado en el aire.

Pero el día de la votación está en el aire, al menos, de momento. Según ha informado el diario 'Mundo Deportivo', existe una alerta y un riesgo de que el día clave para el futuro de la directiva del club catalán tenga que aplazarse.

Todo dependerá de la evolución del coronavirus tras unas fechas tan señaladas como la Navidad, puesto que podría ampliarse el confinamiento municipal que acabará el próximo día 17.

El citado medio explicó que fuentes del club y del Govern son conscientes de que tendrán que analizar un aplazamiento en la votación si continúa ese confinamiento.

Será este viernes cuando se realizará una reunión al respecto entre los representantes del Barcelona, del Procicat y de la Secretaria General del Deporte.

No obstante, el Barcelona compartió un comunicado oficial con el resultado de la presentación del número de firmas de todos sus precandidatos. Laporta, Víctor Font, Toni Freixa y Emili Rousaud son los cuatro que seguirán hacia adelante.

"Una vez terminado el periodo de recogida de firmas, Jordi Farré, Xavier Vilajoana, Agustí Benedito, Luis Fernández Alà y Pere Riera no han podido sumar el mínimo de firmas exigidas para ser candidatos a las elecciones del 24 de enero", indicó el Barcelona.

Laporta es el que más firmas ha recogido, superando en unas 8.000 el mínimo, mientras que Font ha llegado a las 4.713. Freixa y Rousaud no han podido alcanzar las 3.000 firmas.

"Xavier Vilajona ha presentado un total de 1.968 papeletas y no ha llegado al mínimo exigido. Jordi Farré, Lluís Fernandez Alà y Pere Riera han decidido destruir en el mismo Auditori sus boletos sin ser contabilizadas ni validadas. Finalmente, Agustí Benedito no ha presentado sus firmas", acabó el Barcelona, explicando lo que hicieron los precandidatos que no llegaron al mínimo.