Las espectaculares confesiones de Clattenburg sobre Cristiano, Messi y Suárez

Los sistemas futbolísticos tratan de proteger a los colegiados con el silencio. No se les puede entrevistar, y así creen que se ahorran polémicas. Sin embargo, la vida de los árbitros también da para un libro. Quedó claro en la entrevista de 'Sportsmail' al ex colegiado Mark Clattenburg.

El inglés, que llegó a arbitrar una final de Champions y otra de Eurocopa, hizo declaraciones bastantes llamativas sobre tres de los grandes 'cracks' contemporáneos: Leo Messi, Cristiano Ronaldo y Luis Suárez.

CRISTIANO RONALDO: CAMISETA FIRMADA TRAS UN PARTIDO

Después de leerle, queda claro que hay amistad y devoción del ex trencilla hacia el portugués. "Me llevé muy bien con él. Cuando subí las escaleras para obtener mi medalla después de la final de la Eurocopa 2016, intentó agarrarme y abrazarme, ese era el nivel de respeto que teníamos", confesó Clattenburg.

Es más, reveló un detalle poco usual entre jugadores y árbitros: "Después de un partido, una camiseta entró en mi vestuario firmada. Ponía 'a Mark, mis mejores deseos, Cristiano Ronaldo'. Ni siquiera lo había pedido. Fue un gesto tan agradable".

Lo que más admiraba Clattenburg de Cristiano fue "su capacidad para mejorar su juego cuando el equipo estaba caído. Lo arbitré como un jugador joven en la Premier League, luego en el Real Madrid y siempre cumplió. Sabías que estabas compartiendo el campo con un jugador verdaderamente único que podría cambiar el juego en un instante".

En cuanto a la final de la Eurocopa, mostró su tristeza por la lesión que le privó de celebrar el campeonato sobre el césped: "Me decepcionó cuando se lesionó al principio de la final porque el juego perdió a un gran jugador. Pero nunca lo traté de manera diferente a ningún otro jugador y creo que es por eso que tuvimos una buena relación".

LEO MESSI LE OBLIGÓ A ARBITRAR DE OTRO MODO

"Cuando arbitré por primera vez a Messi, realmente me conmocionó. Fue en un Barcelona-Paris Saint-Germain y, estando tan cerca, recuerdo haber pensado: 'Oh, Dios mío, esto es increíble", destacó el ex colegiado del argentino.

Pero lo más curioso es que el barcelonista le obligó a plantearse el arbitraje desde nuevos prismas. "Cuando arbitras, tiendes a mirar la pelota. Con él, podrías perder de vista incluso el balón, ¡así que imagina lo que es para los defensores!. Tuve que cambiar la forma en que analizaba el juego cuando él estaba. Era tan hábil que los oponentes tratarían de detenerlo de diferentes maneras, a veces tirándolo con en el pie, a veces con la parte superior del cuerpo", confesó.

Además, celebró su buen comportamiento altamente deportivo sobre el césped. "Le advertí en ese primer partido contra el PSG por pararse antes de contactar con el pie de un rival, pero nunca se quejó ni dijo nada. Como árbitro, esperabas compartir un día con Messi porque sabías que el partido podría ser especial", narró.

LUIS SUÁREZ: ADMIRACIÓN E INSULTOS

Mark Clatteburg tuvo un estreno de otro mundo con Luis Suárez. "Mi primer partido con él fue con el Ajax y marcó cuatro goles. Cuando llegué a casa les dije a mis amigos: 'Qué jugador, es increíble", comenzó diciendo. Pero luego fue descubriendo otra cara del uruguayo.

"Tenía un lado sucio, como Diego Costa, pero mucho talento. "Estaba emocionado cuando el Liverpool lo firmó porque sabía qué jugador increíble estaba llegando a la Premier League. Él siempre jugaba al borde y tú tenías que manejarlo. Siempre te hablaba en español, pero yo había arbitrado en todo el mundo y sabía las palabras feas, así que le devolvía una o dos. ¡Eso le sorprendía!", reveló sorprendentemente.

Y es que, a juicio del internacional inglés. "tienes que intentar ayudar al producto, al juego, a ser lo mejor posible. Tenías que saber cómo manejar jugadores como Suárez. Si no lo haces, causas más problemas para el futuro."