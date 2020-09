"Las exageraciones no son compatibles con nosotros"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, advirtió este domingo, tras la victoria 6-1 ante el Granada en el estreno de la temporada, que "las exageraciones y los extremos no con compatibles" con su conjunto, reivindicó que "claro que su equipo puede jugar bien" y destacó el juego para el colectivo de Luis Suárez, más allá de los dos goles de su estreno de rojiblanco.

"Claro que podemos jugar bien y claro que tenemos futbolistas para tener la responsabilidad y tomar la responsabilidad de jugar. Nosotros, como siempre, somos los responsables de lo que suceda y como le digo a los jugadores 'yo voy detrás de lo que ustedes (los futbolistas) me van transmitiendo'. Cuando me transmiten cosas buenas me acerco más a lo que el equipo pudo mostrar", expresó en la rueda de prensa telemática desde el estadio Wanda Metropolitano.

"Creo que buscamos el partido que sucedió. Nosotros vamos detrás de lo que los futbolistas nos transmiten. Y veíamos en los entrenamientos que la posibilidad de Koke, Saúl, Correa, Carrasco, con Joao y Costa nos podía dar mucha verticalidad, mucho juego entre líneas, velocidad en la salida de la pelota y sobre todo cambios que nos seguirían aumentando este potencial que el equipo tiene", dijo.

"Buscamos un camino que es el que se vio. Y lo iremos reforzando siempre que la respuesta sea la que necesitamos, que es en el campo", insistió Simeone, que piensa "en el partido a partido, como siempre, que será el del Huesca", el miércoles en El Alcoraz.

"No vivo de los extremos, vivo del momento, consiguiendo formar un gran grupo otra vez. Volver a repetir aquello que comentamos el año pasado (de año de transición) se vio hoy. El Joao de hoy fue seguramente uno de los partidos que más feliz se le vio dentro del campo. Se lo veía libre para jugar a la pelota y al fútbol. Eso es lo que necesitamos de él. Exactamente se le vio a Lodi, Trippier o Felipe, que son los que llegaron", explicó.

"Lo que tenemos que conseguir es estar con tranquilidad y seguir trabajando. Tenemos cosas para seguir mejorando y obviamente en esta temporada, donde hay cinco cambios, donde hay una plantilla de 21, 22 o 23 futbolistas, si logramos sostener la regularidad y la ilusión de todos, eso nos va a hacer competir mejor", apuntó.

"Las exageraciones y los extremos no son compatibles con nosotros. Nos pone contentos en principio el muy buen primer tiempo que hizo el equipo, intentando presionar lo más alto posible, buscando vía juego asociado por bandas una buena superación en la parte de los costados, con un muy bien primer tiempo de Joao y de Costa, nos encontramos con el gol y con el penal para encaminar en ese momento el partido, pero el portero lo paró muy bien", repasó.

"En el segundo tiempo llegó el segundo gol, que fue un golazo, el mejor de todos los goles que hubo hoy, porque el equipo puede jugar bien; dependerá del trabajo nuestro y de la jerarquía y la seguridad de los futbolistas. Y a partir de ahí, el equipo se liberó y aparecieron los cambios que nos dieron un plus más", analizó.

"Marcos Llorente entró como suele estar últimamente, con una vitalidad y una visión, una potencia y una fuerza tremenda en los últimos metros; Vitolo para darle calidad; Lemar para acompañar el juego; Thomas para darle fuerza al medio campo y Suárez para hacer todo lo que sabe hacer: jugar para el equipo", expresó.

Porque Simeone no se queda con los dos goles en 20 minutos del delantero uruguayo, sino "con la asistencia a Llorente y con los desmarques en las combinaciones dentro del equipo": "Nos genera una competencia interna muy buena que, si aceptamos los 23 que tenemos en la plantilla ayudarnos y responder de la mejor manera en los minutos que nos toque seguramente, seguramente competiremos bien".

"Uno forma una plantilla imaginándose tener hombres para que puedan interpretar y saber cuando te toque jugar y cuando no te toque jugar. De esa manera se forman grandes equipos, porque el tener una plantilla competitiva con jugadores importantes te de la posibilidad de tener más opciones. Eso es lo que año tras año buscamos mejorar. La Llegada de un futbolista importante (en referencia a Luis Suárez) mejora el equipo, pero ya el equipo venía trabajando muy bien, porque Luis estuvo sólo los últimos 3 días".

También fue preguntado por Diego Costa: "He hablado mil veces de lo que siento, pienso y de lo que sé que puede dar Diego. En los últimos años no lo ha podido acompañar con los goles, sobre todo, que es una referencia que él siempre ha tenido. Hizo un gol al Almería, hoy otro, trabajó muy bien, trazó muy buenas diagonales y tiene todo para seguir compitiendo de la mejor manera".

¿Está el Atlético obligado a ganar títulos? "Siento que tengo la obligación y la responsabilidad de pensar partido a partido. Lo único que me importa es el partido del Huesca, nada más", contestó.