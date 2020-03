"Las fans me mandaban bragas y sujetadores por correo"

Paulo Futre nunca deja indiferente con sus palabras. Elocuente como siempre, el ex del Atlético narró en un consultorio con 'Mundo Deportivo' cómo llevaba la relación con aficionados y también aficionadas cuando era una estrella tanto en el Oporto como de 'colchonero'.

"No os quiero contar la cantidad de bragas, sujetadores (y cosas que no puedo revelar) que me mandaban. Para hacerte una pequeña idea, a los 19 años siendo jugador del Oporto me llamaron del club para decir que había colapsado el buzón con 547 cartas recibidas en un día. Una locura", aseguró la leyenda portuguesa, que continuó.

"Cuando jugaba en el Atleti ese número se triplicó y recibía de todos los continentes. La mayoría de esas cartas también eran bienintencionadas, tanto de chicas como chicos. Por respeto respondía a todos con una foto firmada", espetó.

También tiraba de anécdota: "Hace unos años coincidí con Mariza, la gran cantante de fado portugués, que me contó que uno de los días más felices de su infancia fue cuando recibió una carta mía en respuesta a la suya".

Aun así, Futre señaló el lado negativo de aquel salto a la fama: "Con 20 años aquello es muy bonito, pero también una locura, no sabes cómo actuar. No hay ningún profesor que te enseñe porque ninguno ha recibido 1.500 cartas en un día. No quiero imaginar la locura de estos tiempos con las redes sociales".

"También está la parte menos bonita, cuando se llega al acoso y alguien se obsesiona, averigua dónde vives, el teléfono de tu casa y ocurren situaciones de auténtica pesadilla", detalló en este sentido el ex futbolista.

Del Balón de Oro 'robado' a la capitanía

No quedan ahí las anécdotas e historias de Futre. El de Montijo también contó que siente que le 'robaron' el Balón de Oro de 1987 en favor de Ruud Gullit.

"Hubo rumores de que Berlusconi amañó el premio para dárselo a su fichaje estrella. Una de las votaciones más ajustadas, con unos votos especialmente raros, como un periodista portugués que me perjudicó a propósito y que se negó toda la vida a explicar porqué", aseguró.

Aquel año había sido campeón de Europa con el Oporto y estrella en España con el Atlético: "Yo personalmente solo digo: la Champions, frente a la Liga Holandesa. Francamente, no sé qué más podría haber hecho ese año para merecerlo".

Asimismo, Futre relató cómo se ganó el respeto del vestuario 'colchonero'. Y es que la plantilla no se tomó demasiado bien que un portugués de 22 años llegase para ser directamente el capitán.

"Aguilera no tenía contrato profesional cuando llegó la terrible noticia de que tenía cáncer de tibia. Jesús Gil tuvo el detalle de declarar públicamente que pasara lo que pasara le firmaría un contrato profesional por varios años. Días después recibimos la bella noticia de que era benigno y podría jugar de nuevo", comenzó.

"Él volvió a entrenar pero el contrato prometido no aparecía, Gil le fue dando largas y yo me tomé el asunto personalmente", continuó Futre, que asegura que se plantó justo cuando iba a renovar con el Atleti con una rueda de prensa convocada justo después.

"Antes de firmar mi contrato en su despacho me planté: 'Presi, llame ahora al niño para firmar lo que le prometió o no hay renovación y explico por qué'. Él sabía que no era un farol, así que tras la típica ronda de insultos, media hora después Carlos Aguilera estaba firmando su primer contrato profesional", espetó.