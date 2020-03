Las federaciones solicitarán al CSD ayuda ante la crisis del coronavirus

La expansión del COVID-19 provocó en España la cancelación de todos los eventos deportivos, en una decisión que se está comenzando a llevar a cabo por todo el mundo y que provocará pérdidas "incalculables", señaló Hidalgo, por lo que la ADESP va a solicitar flexibilidad en la justificación de las subvenciones y una ayuda extraordinaria para que se sea "sensible" con el deporte español.

Destacó que la primera petición de la ADESP a Lozano será que en la justificación de la subvención ordinaria del Consejo, en la que, normalmente, el 99% va destinado a la participación y preparación de los deportistas de élite, se permita a las federaciones, en función de sus necesidades, destinar de forma extraordinaria el gasto a otras cuestiones que consideren prioritarias.

"Si no ha habido oportunidad de disputar competiciones, no hemos podido gastar en ellas. Y si ahora tengo que justificar el dinero acorde a competiciones preolímpicas, está claro que no voy a poderlo hacer. Sin embargo, ese dinero podía ir destinado, en función de la federación, a paliar todas las pérdidas que se están generando por la cancelación de los eventos deportivos", declaró Hidalgo a 'EFE'.

"Pedimos que se sea sensible con el deporte, como se está siendo con otros sectores, ante las necesidades que este problema va a generar a lo largo del año para, también, flexibilizar la justificación en función de las prioridades de cada federación. Hacerlo de forma excepcional", continuó.

En segundo lugar, ADESP solicitará que se estudie la posibilidad de crear una ayuda extraordinaria en forma de partida presupuestaria para el deporte español para paliar las grandes pérdidas que va a ocasionar el coronavirus debido a la cancelación de eventos que, además del dinero ya invertido en ellos, no podrán generar ingresos al ser cancelados.

"Estas pérdidas nos llevarían a volver a entrar en una situación, como cuando vivimos la última crisis económica, de planes de viabilidad", advirtió Hidalgo.

"Todo esto priorizando, obviamente, la situación que vive el país. Estamos muy orgullosos de las decisiones que ha tomado el deporte español, que han sido unánimes y coordinadas. Así como la actitud que han tenido los deportistas, que lo han entendido perfectamente y se han puesto al servicio de la sociedad. Pero pensando en el futuro, cuando podamos solventar este problema, que esperemos que sea pronto, queremos solicitar a la secretaria de estado estas dos cuestiones", dijo.