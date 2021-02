Las fiestas de los 'Galácticos', al descubierto: "Había más mujeres de lo que pensábamos"

¿Cómo eran las fiestas de los 'Galácticos' del Real Madrid? Un documental de 'ESPN' contará lo que sus protagonistas puedan relatar en un documental que está preparando sobre esta época del conjunto 'merengue'. Ronaldo, Rubén González, Iván Helguera o Roberto Carlos aparecen.

"Había dos, uno para los que podían ir y otro para los que no podían ir", contó uno de los entrevistados acerca de los cumpleaños. Ronaldo, a punto de entrar a uno de estos eventos, aparece diciendo a la prensa: "Y todos los amigos que te vienen a ver hoy a la fiesta. Lo siento por vosotros, que no os puedo dejar entrar".

Rubén González aseguró: "No hay ninguna anécdota que se pueda contar". Iván Helguera, por su parte, bromeó con una anécdota junto a su esposa: ""Es verdad que había muchas más mujeres de lo que pensábamos. Me llevé a mi mujer y me dijo: 'No, no, no, vámonos, que esto no es lo adecuado"

Roberto Carlos, en otro pasaje del documental, reconocía: "Éramos una banda de locos". Al fin y al cabo, esta etapa ya quedó en el pasado y la parte más curiosa y fiestera de ella quedará reflejada en el largometraje al completo cuando este vea la luz.