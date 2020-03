Recopilación de las veces que Mourinho ha elogiado a Messi

Recopilamos las veces en las que 'The Special One' se quitó el sombrero ante la magia de Leo Messi. A pesar de que siempre han sido rivales, 'Mou' admira a 'La Pulga'.

Marzo de 2014

'No creo que Messi tenga que ganar el Mundial con Argentina para ser grande, él ya es grande. Muchos de los grandes lo hicieron, así que todos están esperando que él también lo haga'.

Julio de 2014

'Messi tiene todo mi respeto porque juega por su Selección. No todos los que han estado en el Mundial pueden decir lo mismo'

Julio de 2014

'Leo es un ejemplo, como el holandés Kuyt que un día juega de lateral, otro es suplente y otro delantero'.

Mayo de 2015

'Leo Messi es imposible de marcar. Es único y marca diferencias. Con él, cualquier gran equipo puede ganar la Champions League'.

Mayo de 2015

'Messi ha sido el rival más peligroso que he tenido. Cada vez que me tenía que enfrentar a él, pasaba horas y horas pensando en la manera de pararlo colectivamente, ya que es imposible marcarle al hombre'.

Marzo de 2016

'Es más fácil ganar la Champions con Messi que contra Messi'.

Julio de 2016

'Messi, Pelé y Maradona son los tres mejores jugadores de la historia'.

Octubre de 2016

'Todos lloraremos cuando Messi tenga 34 años y se retire'.

Noviembre de 2016

'Espero que no se vaya nunca porque pertenece al Barça y el Barça le pertenece a él'

Octubre de 2017

'Mi hijo me dijo una cosa que no olvidaré nunca: 'Tú vas a ganar títulos contra Messi, no con él'.

Mayo de 2018

'Sin Messi, Argentina no sería un candidato para el Mundial'.

Abril de 2019

'Su juego es fácil de entender, pero no es fácil crear una jaula para controlarlo, porque viene de la derecha y luego se queda en el medio. Cuando Messi tiene el balón y hace el uno contra uno estás muerto'.

Mayo de 2019

'Messi es es Messi. No digo que sea 'The Special One' de esta semana porque él es 'The Special One' de todos los tiempos. Es el Dios del fútbol. Lloraremos cuando se retire'.

Septiembre de 2019

'Messi nunca jugó en mi equipo pero jugué contra él y me ha hecho mejor entrenador por tener que preparar partidos, por tener que organizar mi equipo'.

Diciembre de 2019

'He jugado contra Messi con el Chelsea, Inter y Real Madrid. En todos ellos, con diferentes enfoques y objetivos. A veces para ganar y en otras, para no perder, cambiar o mantener un resultado. Cuando tratas de descodificar su juego, a entender cómo hace daño al rival, ya es tarde para frenarlo, es algo dramático'.