Las grandes incógnitas del mercado

Sin duda alguna, el 2020 se ha convertido en el peor año para buena parte del planeta. El coronavirus ha causado una devastación sin precedentes en toda la historia de la humanidad.

En relación al fútbol, los equipos, que estaban metidos de lleno en una auténtica burbuja, son ahora reticentes a realizar grandes desembolsos por futbolistas en el presente mercado.

El único club al que poco le ha importado la economía ha sido el Chelsea, que se ha gastado más de 220 millones en apenas cuatro jugadores (Havertz, Werner, Chilwell y Ziyech).

Los 'blues' se han movido como ningún otro, aunque hay que destacar que tarde o temprano tendrá que haber algún movimiento, sobre todo, en relación a los delanteros. Ahora mismo hay una gran incertidumbre respecto a varios nueves, tal y como señala el diario 'AS'.

El primero de ellos es Luis Suárez. El delantero uruguayo, que no fue ni convocado para el primer partido de la 'era Koeman', está más fuera que dentro y se habla de una salida a la Juventus o al Atlético. No se descarta que incluso se quede si no hay acuerdo.

Por su parte, Lautaro Martínez es otro de los nombres propios. El argentino, que está en el radar del FC Barcelona, sueña con vestirse de 'culé' pero Conte no está por la labor de dejarlo marchar así como así.

En relación a Cavani, el uruguayo coqueteó con el Benfica pero no llegó a ningún tipo de acuerdo con las 'águilas', que se decidieron por Darwin Núñez. De momento, el de Salto está sin equipo y la vía turca va cogiendo fuerza.

Y ya por último, el 'caso Mariano'. El delantero hispanodominicano, también en el radar de los lusos, no le termina de convencer lo que le ofrece el equipo portugués y ahora mismo su salida está en 'stand by'.