Las idas y venidas de la 'Brujita' Verón

El fútbol tiene algo que te impide dejarlo. A veces, hay quien cuelga las botas para descolgarlas al poco tiempo. Como la 'Brujita' Verón, por ejemplo.

Verón es uno de los máximos ídolos de Estudiantes de La Plata, club en el que debutó y ganó dos Ligas (2006 y 2010) y una Copa Libertadores (2009).

Colgó por primera vez las botas el 24 de junio de 2012 aquejado por dolores en el tobillo derecho. "Obvio que siento tristeza, porque me hubiera gustado seguir un tiempo más, pero irme casi a los 37 años no está nada mal", dijo en ese momento.

Sin embargo, poco después disputó con la Asociación Coronel Brandsen la Liga Amateur Platense de Fútbol, una de las divisiones inferiores del fútbol argentino.

Recuperado de las molestias musculares, en julio de 2013 confirmó su regreso a la máxima categoría para jugar con nuevamente en el club de sus amores: Estudiantes de La Plata.

Dijo adiós el 18 de mayo de 2014 en la última jornada de la Liga local. El 'Pincha' fue tercero en ese torneo. "Fue un final ideal para esta etapa. Estoy contento, feliz por todo. El fútbol me dio mucho y no le puedo pedir más. Estudiantes me dio más de lo que me imaginé. Sueños tuve y los pude cumplir. Me voy de la manera que quería", sostuvo tras su último partido: un triunfo por 3-0 ante San Lorenzo.

El 4 de octubre de ese año fue elegido presidente del club con el 75% de los votos. En 2017 prometió que volvería a ponerse las botas si se vendía el 65% de los palcos del estadio que estaban construyendo y si el equipo se clasificaba para la Copa Libertadores. Sucedió, y el hijo del recordado Juan Ramón 'la Bruja' Verón volvió a vestir la camiseta del León.

El 28 de diciembre de 2016, con 41 años, firmó su contrato y se convirtió en jugador y presidente simultáneamente. Su sueldo lo donó a las inferiores del club.

'La Brujita' jugó cinco partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2017 y se convirtió, con 42 años, en el futbolista más longevo en disputar el torneo más importante del continente.

Su último encuentro fue una victoria por 1-0 ante el Botafogo brasileño el 25 de mayo. "Las ganas de jugar no creo que las pierda. Los tiempos creo que no me dan", dijo en ese momento. Poco después fue reelegido como presidente del club, cargo que todavía ejerce.