Las ideas de Galliani para acabar la temporada: "Serie A de 22, los 4 primeros a Champions..."

El fútbol italiano busca nuevas vías de supervivencia para el futuro a corto plazo. La competición aún no se sabe si podrá ser reanudada y, por ello, un mito del fútbol italiano como Adriano Galliani, ex máximo responsable del Milan, trató de dar una solución en 'Tuttosport'.

"Salvemos el fútbol con una Serie A de 22 equipos", dijo, en el supuesto de que el 'Calcio' no pueda volver y haya que cancelar la temporada. "En caso de un bloqueo definitivo, enviaría los primeros cuatro a la Liga de Campeones".

De cualquier forma, el ahora mandatario del Monza explicó que se debe tratar de acabar con la temporada: "La temporada debe intentar ser completada, obviamente, con seguridad, de lo contrario todo el sistema corre el riesgo de colapsar".

"Para las Series A y B, será necesario descifrar cuál será el comportamiento del público, los patrocinadores y las televisiones en el nuevo fútbol. Dicho esto, el momento de la recuperación lo marca el virus. No hay que pensar en una fecha para volver, sino en soluciones", aclaró.

Para concluir, Galliani confirmó que las categorías más bajas corren riesgo de muerte. "No hay ingresos en la Serie D, y casi no hay en la Serie C. La Serie C pierde 120 millones al año, que son puestos por 60 empresarios con un promedio de dos millones de euros cada uno. Tengo miedo. Llevan una tarea social con los niños, a los que sacan de las calles", concluyó.