Las incógnitas de la muerte de Sala

Pervive el recuerdo, pero las respuestas no llegan. Las circunstancias que rodearon al trágico accidente que le costó la vida a Sala e Ibbotson siguen sin aclararse, dos años después del terrible suceso.

"Es una tragedia que hayan pasado dos años desde la muerte de Emiliano y todavía no sepamos exactamente cómo y por qué murió. Una investigación es la única forma de establecer la verdad completa", ha dicho el abogado de la familia Sala, David Machover.

Y es que, en el segundo aniversario del accidente que le costó la vida al futbolista y el piloto, todavía no están claras las circunstancias que lo rodearon, menos aún qué lo provocó.

Además, las informaciones desde el primer día han sido confusas. Que si Dave Ibbotson no era el piloto, que si no tenía licencia, que si la aeronave no estaba preparada para afrontar la travesía...

El audio filtrado de Sala, en el que expresaba su temor a un posible accidente ya mediada la travesía, añadieron un extra de drama y angustia a la tragedia.

A día de hoy se sigue investigando, por el juicio que sigue abierto, claro. Solo hay un par de certezas hechas públicas: que el aparato se precipitó en el Canal de La Mancha, y que antes de hacerlo realizó un viraje manual "fuera de las normas de seguridad aplicables a la operación comercial".

No ha trascendido si dicho viraje fue causa o consecuencia del accidente. Si la aeronave cayó al agua por ello, o si se realizó para evitar precisamente lo que resultó inevitable.

El tiempo dirá qué fue lo que en realidad ocurrió. Hasta entonces, nada de lo que se diga deberá ser tomado como certeza absoluta. Hasta entonces, la verdad es que Sala e Ibbotson perecieron en un trágico accidente de aviación en las aguas del canal.